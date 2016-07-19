CodeBaseKategorien
Exp_NRatioSign - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Exp_NRatioSign Expert Advisor basiert auf den Signalen des Signalindikators NRatioSign.

Der Signal wird erzeugt, wenn der Indikator die Überkauft- oder Überverkauft-Levels kreuzt, die über die Eingabeparameter des Expert Advisor bestimmt werden:

input uint HLR_UpLevel=80;         // Überkauft-Level
input uint HLR_DnLevel=20;         // Überverkauft-Level

Es stehen über die Eingabeparameter des Expert Advisor zwei Algorithmen für die Handelsentscheidungen zur Verfügung:

input Alg_Method Mode=MODE_OUT;    // Ausbruchs-Algorithmus
  1. Markteintritt beim Kreuzen in die Überverkauft- bzw. Überkauft-Zonen;
  2. Markteintritt beim Verlassen der Überverkauft- bzw. Überkauft-Zonen;

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierten Indikatordatei NRatioSign.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testing results for 2014 at EURUSD H6:

Abb. 2. Test-Ergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12594

