Exp_NRatioSign - Experte für den MetaTrader 5
682
Der Exp_NRatioSign Expert Advisor basiert auf den Signalen des Signalindikators NRatioSign.
Der Signal wird erzeugt, wenn der Indikator die Überkauft- oder Überverkauft-Levels kreuzt, die über die Eingabeparameter des Expert Advisor bestimmt werden:
input uint HLR_UpLevel=80; // Überkauft-Level input uint HLR_DnLevel=20; // Überverkauft-Level
Es stehen über die Eingabeparameter des Expert Advisor zwei Algorithmen für die Handelsentscheidungen zur Verfügung:
input Alg_Method Mode=MODE_OUT; // Ausbruchs-Algorithmus
- Markteintritt beim Kreuzen in die Überverkauft- bzw. Überkauft-Zonen;
- Markteintritt beim Verlassen der Überverkauft- bzw. Überkauft-Zonen;
Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierten Indikatordatei NRatioSign.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart
Testing results for 2014 at EURUSD H6:
Abb. 2. Test-Ergebnisse
