CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_TrendlessAG_Hist - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
676
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Exp_TrendlessAG_Hist.mq5 (7.97 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
trendlessag_hist.mq5 (10.65 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_TrendlessAG_Hist Expert Advisor basiert auf den Signalen des TrendlessAG_Hist Trend Indikators

Das Signal einer Positionseröffnung bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar wenn sich die Richtung des Indikators ändert.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierten Indikatordatei TrendlessAG_Hist.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H12:

Abb. 2. Test-Ergebnisse

Abb. 2. Test-Ergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12586

TrendlessAG_Hist TrendlessAG_Hist

Ein Indikator, der den Trend herausrechnet (basierend auf dem Buch "Besser Traden mit DiNapoli-Levels"), in Form eines farbigen Histogramms.

TrendlessAGSign TrendlessAGSign

Ein Signalindikator, der das Kreuzen der Nulllinie des TrendlessAG Oszillators für die Erzeugung der Signale verwendet.

NRatioSign NRatioSign

Ein Signalindikator, der einen Algorithmus basierend auf Überverkauft- und Überkauft-Levels des NRatio Indikators verwendet.

Exp_NRatioSign Exp_NRatioSign

Der Exp_NRatioSign Expert Advisor basiert auf den Signalen des Signalindikators NRatioSign.