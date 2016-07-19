und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_TrendlessAG_Hist - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 676
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_TrendlessAG_Hist Expert Advisor basiert auf den Signalen des TrendlessAG_Hist Trend Indikators
Das Signal einer Positionseröffnung bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar wenn sich die Richtung des Indikators ändert.
Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierten Indikatordatei TrendlessAG_Hist.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart
Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H12:
Abb. 2. Test-Ergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12586
Ein Indikator, der den Trend herausrechnet (basierend auf dem Buch "Besser Traden mit DiNapoli-Levels"), in Form eines farbigen Histogramms.TrendlessAGSign
Ein Signalindikator, der das Kreuzen der Nulllinie des TrendlessAG Oszillators für die Erzeugung der Signale verwendet.
Ein Signalindikator, der einen Algorithmus basierend auf Überverkauft- und Überkauft-Levels des NRatio Indikators verwendet.Exp_NRatioSign
Der Exp_NRatioSign Expert Advisor basiert auf den Signalen des Signalindikators NRatioSign.