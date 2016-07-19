Originalautor:

Vitalie Postolache

Ein Signal-Indikator auf Basis der Idee der Sammlung von "325 goldenen Strategien".

Strategie-Prinzip:

Kaufen:

Der geschlossenen Durchschnitt mit einer X-Tages Länge muss höher sein als sein Wert Y Tage vorher; Der Schlusskurs muss niedriger sein als der Schlusskurs Y Tage vorher; Der Schlusskurs sollte höher sein als der Schlusskurs Y+X Tage zuvor. Sind alle drei Bedingungen erfüllt, sollte man zur Eröffnung des nächsten Tages kaufen; Der Schlusskurs sollte unter dem Öffnungskurs liegen ("bearish" Kerze).

Verkaufen:

Der geschlossenen Durchschnitt mit einer X-Tages Länge muss niedriger sein als sein Wert Y Tage vorher; Der Schlusskurs muss höher sein als der Schlusskurs Y Tage vorher; Der Schlusskurs sollte niedriger sein als der Schlusskurs Y+X Tage zuvor. Der Schlusskurs sollte über dem Öffnungskurs liegen ("bullish" Kerze).

Sind alle drei Bedingungen erfüllt, sollte man zur Eröffnung des nächsten Tages verkaufen; wenn zum Beispiel Х=20 und Y=3, dann sollte der 20-Tages-Durchschnitt (zum Kaufen) über dem Durchschnittswert vor 3 Tagen sein. Einfach gesagt, der 20-Tages-Durchschnitt steigt. Weiters, der heutige Schlusskurs sollte unter dem Schlusskurs von vor 3 Tagen liegen. Es hilft bei der Erkennung eines Rücksetzers vor dem Markteintritt.

Schließlich sollte der Preis auch höher sein als vor 23 Tagen (auch wenn er unter dem von vor 3 Tagen liegt). Dadurch prüfen wir auf einen steigenden gleitenden Durchschnitt. Diese Methode funktioniert bis ein Umkehrsignal erscheint oder der Markt sich zu stark gegen die Position entwickelt, auch ohne Umkehrsignal.

Abb. 1. Der Simple Trading System Indikator