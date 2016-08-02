und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_Ozymandias - Experte für den MetaTrader 5
Handelssystem, das den Ozymandias Indikator verwendet.
Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn die mittlere Linie des Indikators ihre Farbe ändert.
Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei Ozymandias.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart
Testergebnisse für 2014 für GBPJPY H4:
Abb. 2. Chart mit Testergebnissen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12543
