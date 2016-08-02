CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_Ozymandias - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
821
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
ozymandias.mq5 (10.1 KB) ansehen
exp_ozymandias.mq5 (5.47 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Handelssystem, das den Ozymandias Indikator verwendet.

Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn die mittlere Linie des Indikators ihre Farbe ändert.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei Ozymandias.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2014 für GBPJPY H4:

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12543

Ozymandias Ozymandias

Ozymandias ist ein bekannter Indikator, der falsche Preisfluktuationen ausfiltert.

Ozymandias_v2_HTF Ozymandias_v2_HTF

Der Ozymandias_v2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

i-Spread i-Spread

Dieser Spread Indikator zeigt minimale und maximale Spreadwerte für die letzte Stunde, 4 Stunden und Tag.

Background_FiboCandles_HTF Background_FiboCandles_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen eines größeren TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke basierend auf dem FiboCandles Indikator.