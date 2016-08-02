und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ozymandias - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1895
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Original Autor:
GoldnMoney
Ozymandias ist ein bekannter Indikator, der falsche Preisfluktuationen ausfiltert.
Dieser Indikator zeigt eine blau-rote Linie rund um die Preisspanne. Es gibt auch ein Preisband das zeigt, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Die farbige Linie selbst zeigt den mittleren Preis an. Die blaue Linie bedeutet, dass man nach Einstiegspunkten für einen Kauf Ausschau halten sollte (nur wenn der Markt nicht überkauft ist). Wenn sich die Farbe in rot geändert hat, dann sollten Sie eine Short-Position öffnen (wenn der Indikator keinen Überverkauft-Markt anzeigt).
Beachten Sie bitte, dass der Ozymandias Indikator nur verwendet werden kann um die geeignete Zeit für den Ein- oder Ausstieg aus dem Markt zu bestimmen. Eine Trendänderung bei diesem Indikator ist kein Signal.
Abb. 1. Der Ozymandias Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12542
Der Ozymandias_v2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Ozymandias_v2
Eine Modifikation des populären Ozymandias Indikators.
Handelssystem, das den Ozymandias Indikator verwendet.i-Spread
Dieser Spread Indikator zeigt minimale und maximale Spreadwerte für die letzte Stunde, 4 Stunden und Tag.