Ozymandias - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ozymandias ist ein bekannter Indikator, der falsche Preisfluktuationen ausfiltert.

Dieser Indikator zeigt eine blau-rote Linie rund um die Preisspanne. Es gibt auch ein Preisband das zeigt, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Die farbige Linie selbst zeigt den mittleren Preis an. Die blaue Linie bedeutet, dass man nach Einstiegspunkten für einen Kauf Ausschau halten sollte (nur wenn der Markt nicht überkauft ist). Wenn sich die Farbe in rot geändert hat, dann sollten Sie eine Short-Position öffnen (wenn der Indikator keinen Überverkauft-Markt anzeigt).

Beachten Sie bitte, dass der Ozymandias Indikator nur verwendet werden kann um die geeignete Zeit für den Ein- oder Ausstieg aus dem Markt zu bestimmen. Eine Trendänderung bei diesem Indikator ist kein Signal.

Abb. 1. Der Ozymandias Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12542

