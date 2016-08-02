und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Negative_Volume_Index_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Negative Volume Index (NVI) Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der Indikator benötigt die Negative_Volume_Index.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb. 1. Der Negative_Volume_Index_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12530
