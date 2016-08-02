CodeBaseKategorien
Negative_Volume_Index_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Negative Volume Index (NVI) Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Indikator benötigt die Negative_Volume_Index.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der Negative_Volume_Index_HTF Indikator

Abb. 1. Der Negative_Volume_Index_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12530

