Exp_VortexIndicator - Experte für den MetaTrader 5
777
-
Handelssystem das den VortexIndicator Indikator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Farbe der Wolke ändert. Der Ausstieg aus einem Trade wird durch eine Pendingorder ausgelöst, oder wenn sich die Farbe der der Wolke ins Gegenteil der vorherigen Position ändert.
Speichern Sie die compilierteVortexIndicator.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für USDCHF H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1234
