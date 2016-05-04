Handelssystem, das den MACD_Xtr Indikator verwendet. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn ein roter oder grüner Balken erscheint. Ein Trade wird entweder durch eine Pending Order oder Änderung der Farbe des Balkens geschlossen.

Speichern Sie die compilierte MACD_Xtr.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse