und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Automatic Posting mit WebRequest() - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1755
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die WebRequest Funktion hat zwei Aufrufoptionen, die erste Option wird verwendet um einfache Abfragen zu senden, ein entsprechendes Beispiel dafür ist im QuotesDemo Skript.
Die zweite Funktionsoption ermöglicht Ihnen die Erstellung von Abfragen jedes beliebigen Typs (GET, POST, HEAD, etc.) die Ihren eigenen Satz von Headers anzeigt. Diese Option ermöglicht die Implementierung von flexiblen Interaktionen mit verschiedenen Webdiensten. Dieses Skript ist ein Beispiel wie man eine Nachricht auf der Website von MQL5.com postet.
Wenn Sie das Skript starten, geben Sie Ihren mql5.com Login und das Passwort ein.
#property description "Beispiel Skript für das Posten einer Benutzernachricht " #property description "auf der Seite von mql5.com" input string InpLogin =""; //Ihr MQL5.com Account input string InpPassword=""; //Ihr Account Passwort input string InpFileName="EURUSDM5.png"; //Ein Bild im Ordner MQL5/Files/ input string InpFileType="image/png"; //korrekter MIME-Typ des Bildes
Sie können Ihren eigenen Bildnamen im InpFileName Parameter verwenden, vergessen Sie nicht, die Bildatei in den Data_folder/MQL5/Dateien/ zu speichern und in den InpFileType Parameter den richtigen MIME-Typ anzugeben.
Mit WebRequest() können Sie somit automatische Nachrichten mit aktuellen Marktanalysen und Prognose der wahrscheinlichsten Preis-Aktionen posten.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass In der zweiten Version der WebRequest()-Funktion, die folgenden Parameter durch den Benutzer in der Kopfzeile ignoriert werden; die folgenden Werte werden immer darin verwendet:
"Accept-Language: en\r\n" "Accept-Charset: *,utf-8\r\n" "Connection: Keep-Alive\r\n" "Proxy-Connection: Keep-Alive\r\n" "Pragma: no-cache\r\n" "Cache-Control: no-cache\r\n",
Der Host Parameter wird ebenfalls ignoriert, sein Wert wird von der URL entnommen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12296
Die neueste Version des Indikators TrendSignal. Er zeichnet nicht neu und funktioniert auch gut mit einer Vorlage.Ilan 1.6 Dynamic HT
Dank seiner fortgeschrittenen Kapitalmanagementformel ermöglicht uns Ilan 1.6 Dynamic selbst von notorisch unprofitablen Positionen ins Plus zu kommen.
Der Indikator zeigt Informationen über die Größe von Kerzen in PIPS und auch die Größe von Schatten.Value Chart Single
Die Berechnung ist die selbe wie im originalen Value Chart, aber dieser Indikator zeigt nur den Wert des Schlusskurscharts in einer Indikatorlinie.