Die WebRequest Funktion hat zwei Aufrufoptionen, die erste Option wird verwendet um einfache Abfragen zu senden, ein entsprechendes Beispiel dafür ist im QuotesDemo Skript.

Die zweite Funktionsoption ermöglicht Ihnen die Erstellung von Abfragen jedes beliebigen Typs (GET, POST, HEAD, etc.) die Ihren eigenen Satz von Headers anzeigt. Diese Option ermöglicht die Implementierung von flexiblen Interaktionen mit verschiedenen Webdiensten. Dieses Skript ist ein Beispiel wie man eine Nachricht auf der Website von MQL5.com postet.



Warnung: vermeiden Sie das zu häufige Senden von automatisierte Anfragen an Web-Sites, da die meisten Seiten zu häufigen Aufrufe blockieren. Die mql5.com Seite hat ebenfalls einen Schutz vor allzu häufigen Anfragen, und ein Fehler im Code kann zur Sperrung Ihres Accounts führen.

Wenn Sie das Skript starten, geben Sie Ihren mql5.com Login und das Passwort ein.



#property description "Beispiel Skript für das Posten einer Benutzernachricht " #property description "auf der Seite von mql5.com" input string InpLogin = "" ; input string InpPassword = "" ; input string InpFileName = "EURUSDM5.png" ; input string InpFileType = "image/png" ;

Sie können Ihren eigenen Bildnamen im InpFileName Parameter verwenden, vergessen Sie nicht, die Bildatei in den Data_folder/MQL5/Dateien/ zu speichern und in den InpFileType Parameter den richtigen MIME-Typ anzugeben.



Mit WebRequest() können Sie somit automatische Nachrichten mit aktuellen Marktanalysen und Prognose der wahrscheinlichsten Preis-Aktionen posten.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass In der zweiten Version der WebRequest()-Funktion, die folgenden Parameter durch den Benutzer in der Kopfzeile ignoriert werden; die folgenden Werte werden immer darin verwendet:



"Accept-Language: en\r

" "Accept-Charset: *,utf-8\r

" "Connection: Keep-Alive\r

" "Proxy-Connection: Keep-Alive\r

" "Pragma: no-cache\r

" "Cache-Control: no-cache\r

" ,

Der Host Parameter wird ebenfalls ignoriert, sein Wert wird von der URL entnommen.

