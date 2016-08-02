und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Candle Size Info - Indikator für den MetaTrader 5
- 1720
Dieser einfach Indikator zeigt Informationen über die Größe von Kerzen in PIPS, einschließlich der Größe der Schatten.
Er ist auch sehr praktisch für binäre Optionen.
Empfehlungen:
- Binäroptionen Markt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12316
