Indikatoren

Candle Size Info - Indikator für den MetaTrader 5

Janderson Ferreira
Dieser einfach Indikator zeigt Informationen über die Größe von Kerzen in PIPS, einschließlich der Größe der Schatten.

Er ist auch sehr praktisch für binäre Optionen.

Kerzengröße Info Indikator MetaTrader 5

Empfehlungen:

  • Binäroptionen Markt.

