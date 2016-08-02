Echter Autor:

Unbekannt

Der grundlegende Algorithmus von Ilan Dynamic 1.6 HT simple. Er basiert auf einer Mittelung der Preise mit einer allmählichen Erhöhung des Volumens für jede Transaktion.

Wenn zum Beispiel der Preis nach dem Öffnen einer ersten Long-Position nach unten gegangen ist und einen bestimmten Bereich in Punkten überschritten hat, wird eine neue Long-Position mit dem bisherigen Volumen geöffnet. Daher nähert sich der Einstiegspreis Ilan Dynamic konstant dem aktuellen Marktpreis. Dank dessen muss nur auf einen kleinen Preirücksetzer gewartet werden, um alle Positionen auf einmal zu schließen und aus den Positionen einen Gewinn mitzunehmen.

Das allgemeine Bild Eingaben Ilan 1.6 Dynamic entsprechen diesem Screenshot von MetaTrader 5 Strategy Tester:

Wie Sie sehen können, ging der Preis gegen drei Positionen, aber nach einem kleinen Pullback, verzeichneten alle drei Positionen eine beachtlichen Gewinn. Der Screenshot zeigt auch TakeProfit Levels (horizontal grün) und Stop-Loss (rote horizontale Balken).

Der Expert berechnet die Preislevels für die Mittelung dynamisch, abhängig von der Preisspanne zwischen dem maximalen und minimalen Preis der letzten paar Balken. Das Wort "Dynamik" im Namen zeigt an, dass es auf dieser Tatsache beruht. Darüber hinaus erlaubt Ilan 1.6 Dynamic die Verwendung eines klassischen StopLoss, Trailing, Ausgabe der Zeit, Ausgabe des CCI-Indikators und die Ausgabe des Levels von allen Equity Trades.





Test Ergebnisse:

Die Testergebnisse von Ilan 1.6 Dynamic können starkt abweichen - je nach TimeFrame, Periode, Test, Werzkzeug, Broker und Startbedingungen.

Aus diesem Grund erfordert der Experte eine sorgfältige Auswahl der Parameter und Märkte, in denen er gestartet werden kann.



Es ist jedoch möglich, nachhaltige Ergebnisse auch für kurze Zeit zu erzielen, wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden. Hier ist eine typische Aufstellung der Equity und Balance, die dieser EA generiert:

Warnung: Nicht realisierte Gewinne/Verluste der Equity können in Ilan 1.6 Dynamic signifikant vom Kontostand abweichen - wie man deutlich am Chart sieht. Die Equity kann ernsthaft zurückfallen und diese Handelsstrategie kann zu einem MarginCall führen oder das Konto sogar komplett auslöschen. Arbeiten Sie mit Ilan 1.6 Dynamic nur in flachen Märkten und verwenden Sie die Lot-Einstellungen mit Vorsicht!

Die Parameter und deren Werte

Ilan 1.6 Dynamic ist standardmäßig optimal konfiguriert. Die meisten Parameter werden in diesem Modus nicht verwendet. Sie können aber auch individuelle Einstellungen vornehmen. Um dies zu erreichen, verwenden Sie folgende Tabelle um die Einstellungen auf eigene Faust zu konfigurieren.

Parameter Name WertStandard Beschreibung Grundlegende Parameter LotExponent 1.4

Multiplikator für die Logs beim Platzieren der nächsten Position. Wenn zum Beispiel, LotExponent = 1.4 und Lots = 0.1 ist, wird die erste Position mit 0.1 Lot eröffnet, die zweite Position zur Mittelung wird mit 0.2 (0.1 * 1.4^2) Lots geöffnet, die dritte mit 0.3 (0.1 * 1.4^3) Lots, sieben mit Volumen von 1.0 (0.1 * 1.4^7). Dieser Parameter sollte mit Vorsicht geändert werden. Die Werte reichen von 1,0 (überkonservativer Handel) bis 2.0 (superaggresiver Handel); MaxTrades 10 Wie viele Positionen auf einer Seite geöffnet werden können. Wenn das Limit der Positionen erschöpft ist, werden neue Positionen nicht geschlossen, und alte Positionen werden durch eine entsprechende Ausstiegsbedingung geschlossen (abhängig von den Einstellungen)sind durch eine geeignete Exit-Zustand (je nach Einstellungen) geschlossen. DynamicPips wahr True, wenn Sie eine dynamische Preisspanne verwenden. DefaultPips 120 Level Preis-Kanal standardmäßig in Pips . Glubina 24 Ilan 1.6 Dynamic erwartet, dass die Preisspanne zwischen Hoch und Tief der letzten paar Balken liegt. Dieser Parameter legt fest, wie viele Balken Sie für eine solche Berechnung verwenden müssen. DEL 3 Verhältnis, das angibt, welcher Anteil der Preisspanne verwendet werden sollte, um den nächsten Level des Kaufs oder Verkaufs zu bestimmen. Lots 0.1 die Lot Größe der ersten Transaktion. lotdecimal 1 Wie viele Dezimalstellen für ein Lot zu berücksichtigen sind. 0 - Normale Lots (1.0), 1 - Mini (0.1), 2 - Mikro (0.01) TakeProfit 100 Profit-Levels in Punkten vom aktuellen Preis, bei dem alle offenen Positionen geschlossen werden. slippage 30 Maximal erlaubter Level der Slippage in Punkten. MagicNumber 2222 Magic number. Parameter, der die Signale am Markt bestimmt RsiPeriod 14 Periode RSI Indikator. RsiMinimum 30.0 Wenn der RSI unter dem aktuellen Level liegt, wird kein Kauf ausgeführt. RsiMaximum 70.0 Wenn der RSI über dem aktuellen Level liegt, wird kein Verkauf ausgeführt. Verwendung und Konfiguration von klassischen StopLoss-Ebenen UseStopLoss false In der Standardeinstellung wird der Stop Loss Level ignoriert, aber Sie können es einschalten, indem Sie den Wert dieser Variable auf True setzen. StopLoss 500.0 Stop Loss in PIPS (der Standardwert für Quotierungen mit fünf Dezimalstellen). Nutzung und Konfiguration des Equity-Stops UseEquityStop false True wenn Sie Positionen schließen wollen, wenn der Gesamtverlust aller Positionen einen bestimmten Prozentsatz des maximal erzielten Profits erreicht. EquityPercent 1.0 ein Prozentsatz des Gewinns aller offenen Positionen, Equity des aktuellen Kontos. Wenn dieser Prozentsatz überschritten wird, werden alle Positionen in das Equity-Stop mit einbezogen. TotalEquityRisk 20.0 Verlust Prozentsatz von maximal erreichter Equity in dem das Ergebnis aller bestehenden Positionen enthalten ist. Nutzung und Konfiguration TrailingStop UseTrailingStop false In der Standardeinstellung wir das Trailing-Stop nicht verwendet, aber Sie können es durch Setzen dieser Variable auf True einschalten. TrailStart 100.0 Level des gewichteten durchschnittlichen Gewinns aller Positionen in Punkten, bei dem mit dem Nachziehen begonnen werden soll. TrailStop 100.0 Level in Pips zwischen dem aktuellen Preis und dem StopLoss, das verwendet werden soll. Verwendung und Konfiguration des Stops des Indikators CCI UseCCIStop false Standardmäßig ist die Verwendung des Stops des Indikators CCI deaktiviert, jedoch können Sie es durch Setzen dieser Variable auf true einschalten. CCIPeriod 55 Periode für den CCI-Indikator. CCILevel 500 Wenn der CCI-Wert > CCILevel (standardmäßig 500) ist, werden alle Short-Positionen geschlossen. Wenn der CCI Wert weniger als -500 (Standard) ist, werden alle Long-Positionen geschlossen. Verwendung und Konfiguration der Ausstiegszeit UseCloseByTime false die Standardzeit für den Exit wird nicht verwendet, aber Sie können sie durch Setzen dieser Variable auf true einschalten. MaxTradeOpenHours 48 die Anzahl von Stunden seit der Eröffnung der ersten Position; wann alle Positionen wegen der Zeit geschlossen werden. Es werden nur Handelsstunden gezählt. Wochenenden und Feiertage werden übersprungen.



Die Test-Modi. Optimale Instrumente und Zeitrahmen.

Ilan 1.6 Dynamic entstand in erster Linie zur Gewinnerzielung in kurzfristigen Preisbewegungen. Sein optimaler TimeFrame ist der 15-Minuten-Chart (M15). Die Standardeinstellungen sollten für fünfstellige Quotierungen verwendet werden.



Der Experte unterstützt Tests in den folgenden Modi:

Jeder Tick (every tick). Der Experte sollte in diesem Modus getestet werden, wenn Sie ein Trailing-Stop und genauen TakeProfit-Level, CCI Stop und EquityStop verwenden;

1 Minute OHLC. Dieser Kompromiss-Modus verbindet hohe Test-Geschwindigkeit und Genauigkeit der Signale;

Nur Eröffnungspreise " Eröffnungspreise). Dies ist der schnellste Modus. Aufgrund der Eigenschaften der Virtualisierung werden TakeProfit in diesem Modus nur zum Zeitpunkt der Eröffnung eines Balkens ausgelöst. Ebenfalls der CCI Trigger Stop und EquityStop. Solche künstlichen Desensibilisierung bringt jedoch in vielen Fällen bessere Ergebnisse als Tests mit "jeder Tick".

Der Ilan 1.6 Dynamic Algorithmus ist sowohl im Normalbetrieb als auch im Modus mit zufälliger Verzögerung (Random Delay) erfolgreich getestet worden.





Empfohlene Instrumente



Ilan 1.6 Dynamic wird empfohlen für den Einsatz auf allen Währungspaaren die tendenziell lange Zeiträume ohne Trends haben. Zu diesem Zweck geeignet: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, EURCHF und andere Major-Paare. Die Einstellungen sind optimiert für fünf Währungspaare.

Wenn Sie den Expert Advisor für vier Währungspaare verwenden möchten, ist es zunächst notwendig, die folgenden Parameter zehnmal zu reduzieren:

DefaultPips - 12;

TakeProfit - 10;

slippage - 3;

StopLoss ist 50.





Wie der Experte kompiliert und ausgeführt wird (Pflichtlektüre!):

Ilan 1.6 Dynamic verwendet einen Raster von Orders (Grid of orders genannt) und individuelle Verwaltung für jede Order (Position).

Für diese Arbeit wird eine besondere Virtualisierung gebraucht, die es erlaubt in der MetaTrader 5-Umgebung zu arbeiten, wie es in MetaTrader 4 üblich ist. Dazu verwendet ein Bibliotheks-Funktions-Aufruf von HedgeTerminalAPI von einer Umgebung durchgeführt, die das anbietet. Wie man diese Bilbiothek verwendet, wird im Artikel "Beideseitiges Handeln und Heding von Positionen in MetaTrader 5, Teil 1"beschrieben. Wenn Sie versuchen, den Experten mit der Handelslogik zu ändern, lesen Sie bitte diesen Artikel um zu verstehen, wie der Expert funktioniert.

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die HedgeTerminalAPI-Bibliothek auf Ihrem Computer installieren. Danach müssen Sie die Software-Module, die vom Expert verwendet werden (im Anhang zu dieser Beschreibung) auf Ihren Computer kopieren. Wir beschreiben sie im Detail.

ilan_1.6_dynamic_ht.mq5 - Hauptmodul. Enthält die Handelslogik des Experten. Die Hinweis "HT" im Titel weist darauf hin, dass der Expert die Bibliothek HedgeTerminalAPI braucht. Dies ist die einzige Datei, die in terminal_data_folder\MQL5\Experts\ gelegt werden muss, alle anderen Module von unten müssen in terminal_data_folder\MQL5\Include\ platziert werden.

prototypes.mqh - Datei der für die Interaktion mit der Bibliothek benötigten Prototypen.

drawhedgeposition.mqh - Verfolgt (rendert) die Transaktionen des Experts wie in MetaTrader 4 (siehe erster Screenshot). Anders als in MetaTrader 5 werden Positionen parallel zueinander und nicht eine nach dem anderen gezeichnet.

Environment.mqh - Modul für die Handelsumgebung des Experts. Sammelt alle notwendigen Handelsinformationen, die vom Expert benötigt werden. Mit ihm können Sie die Gesamtzahl der offenen Positionen des aktuellen Experten anzeigen, wie hoch ihr Gewinn/Verlust ist und andere nützliche Informationen.

testertable.mqh - zeigt eine einfache Tabelle aller offenen Positionen des Expert Advisor im Strategietester. Wenn Sie möchten, dass Experten in einer visuellen Tabelle in Echtzeit angezeigt werden verwenden Sie das Panel HedgeTerminal.

indicators.mqh - Module Indikatoren. Enthält eine einfache Schnittstelle um auf die Daten der Indikatoren zuzugreifen.

tradestate.mqh - Modul für Tradingstatus eines Experts. In MetaTrader 5 dauert es einige Zeit, bevor die Ausführung von Orders in der Historie der Aufträge angezeigt wird und analysiert werden kann. Dieses Modul hilft auf Aufträge in der Historie zu warten.





Wie man die Arbeit des Expert Advisors visualisiert und ihn über manuelle Steuerung kontrolliert?

Ilan 1.6 Dynamic kontrolliert mehrere Positionen die in die gleiche Richtung zeigen. Diese Positionen werden in MetaTrader 5 als eine einzelne Nettoposition angezeigt. Für einen bequemen Zugriff auf das Positionsmanagement des Experten und für eine Einführung des Tradingstatus ist es notwendig zusätzlich das Demo-Panel HedgeTerminal zu installieren. Wenn gestartet, zeigt es die Position des Expert in ähnlicher Weise:

Für weitere Informationen über das Panel und Integration mit Experts, die die HT Bibliothek verwendet, lesen Sie den Artikel "BBeideseitiges Handeln und Heding von Positionen in MetaTrader 5, Teil 1".

