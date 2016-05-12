Urheber:

Sergey Bochkanov. ALGLIB project website - http://www.alglib.net/. Die Bibliothek datiert zurück auf 1999.



ALGLIB Ist eine der größten und vollständigsten mathematischen Bibliotheken



Müssen Sie eine schnelle Fourier Transformation durchführen oder eine differentielle Gleichung lösen? Möchten Sie eine komplexe Datenanalyse durchführen und alle dafür notwenigen Methoden an einen Platz zu Verfügung haben? Dann ist die ALGLIB Bibliothek genau das Richtige für Sie!



ALGLIB Ist zurzeit eine der besten Bibliotheken für multi-language Algorithmen. Weiter unten sind die auf der offiziellen ALGLIB Website dargestellten Eigenschaften aufgeführt:



ALGLIB ist eine Cross-Platform Bibliothek für die numerische Datenanalyse. Unterstützt verschiedene Programmiersprachen (C++, C#, Pascal, VBA) Und verschiedene Betriebssysteme (Windows, Linux, Solaris). Die ALGLIB Eigenschaften beinhalten: Linear algebra (Direkte Algorithmen, EVD/SVD)

Funktionen für das Lösen von Gleichungen (linear and nonlinear)

Interpolation

Optimierungen

Fast Fourier Transformationen

Numerische Integration

Lineare und nichtlineare Kleinste-Quadrate

Gewöhnliche Differentialgleichungen

Spezielle Funktionen

Statistik (deskriptive Statistik, Hypothesentests )

Die Datenanalyse (Klassifizierung / Regression, einschließlich neuronaler Netze)

Warum sollte ich ALGLIB verwenden? Weil es: portabel ist. Dieses Bibliothek kann fast überall mit jedem Compiler kompiliert werden (Schauen Sie hier compatibility matrix für weitere Informationen).

Sie ist einfach zu verwenden. Sie unterstützt sehr viele Programmiersprachen. Man braucht also keine weitere Programmiersprache zu lernen(z.B. FORTRAN) um diese Bibliothek kompilieren und verlinken zu können.

Sie ist 'Open Source'. Sie kann kostenfrei unter GPL 2+ genutzt werden.

. Sie kann kostenfrei unter GPL 2+ genutzt werden. Sie ist ebenfalls für gewerbliche Nutzer geeignet. Diejenigen, die die ALGLIB Bibliothek kommerziell nutzen wollen, können sich eine Kommerzielle Lizenz kaufen.

Die ALGLIB Bibliothek wird kontinuierlich erweitert. Es werden auf Nachfrage von Benutzern regelmäßig neue Funktionen und Verbesserungen hinzugefügt. Die neueste Version ist 4.0.

Außerdem enthält die Bibliothek eine große Sammlung von Testfällen für den Großteil der vorgeschlagenen Methoden. Dieses erlaubt es Ihnen, Tests durchzuführen und über mögliche auftretende Fehler zu berichten.







Beim Arbeiten mit dieser Bibliothek sollten die statischen Funktionen der CAlglib-Klasse verwendet werden - Alle Funktionen der Bibliothek sind als statische Funktionen in der CAlglib-Klasse enthalten.

Die Test-Skripte testclasses.mq5 und testinterfaces.mq5 sind dem einfachen Demo-Skript usealglib.mq5 beigefügt. Die enthaltenen Dateien mit dem gleichen Namen (testclasses.mqh und testinterfaces.mqh) werden für die Verwendung der Tests gestartet. Sie sollten in das folgende Verzeichnis kopiert werden: \MQL5\Scripts\Alglib\Testcases\.

Hinweis: Die Ausführung des testclasses.mq5 Skriptes benötigt viel Zeit (ca 8 Minuten).



Nachfolgend nun weitere detaillierte Informationen über das ALGLIB MQL5 ported Bibliotheken-Paket:



Pakete

Beschreibung:

alglib.mqh

Dieses Paket mit der Hauptbibliothek enthält die benutzerdefinierten Funktionen. Diese Funktionen sollten für das Arbeiten mit dieser Bibliothek aufgerufen werden.

alglibinternal.mqh

Eine zusätzliche Klasse für das Arbeiten mit anderen Bibliothek-Paketen. alglibmisc.mqh Dieses Paket beinhaltet die folgenden Klassen: CHighQualityRand - Ein hochqualitativer Zufallsgenerator. CNearestNeighbor - KD-Bäume, Erzeugung und Lösung. ap.mqh Dieses Paket enthält ebenfalls weitere Klassen, die für andere Pakete notwendig sind.

bitconvert.mqh С++ Basisklassen und Funktionen, die in MQL5 fehlen:

BitConverter - Klasse für die konvertierung von int und double-Typ Zahlen in ein Array von Bits und umgekehrt. CInfOrNaN - NaNs und plus/minus unendlich Verifikation und Erzeugung. ArrayReverse - Array-Elemente Reverse-Funktion. GetSelectionString - Funktion für das Empfangen von Strings, welche aus Char-Array-Elementen generiert werden. MathSign - Vorzeichenfunktionen. Math Sinh - Hyperbelsinus Berechnungsfunktion . Math Cosh - Hyperbelcosinus Berechnungsfunktion. Math Tanh - Tangenshyperbolicus-Berechnungsfunktion.

dataanalysis.mqh Klassen für die Datenanalyse:

CBdSS - Fehlerfunktionen-Berechnung.

CDForest - Die Arbeit mit Wäldern von Lösungsbäumen. CKMeans - Clustering unter Verwendung von k-means++ Algorithmus. CLDA - lineare Diskriminanzanalyse. CLinReg - Lineare Regression. CMLPBase - Multilayer Perceptron (neuronale Netzwerke). CLogit - multinomial Regression logit. CMarkovCPD - Markov-Ketten für Bevölkerungsdaten.

CMLPTrain - Ausbildung von mehrschichtigen Perzeptrons.. CMLPE - Ensembles neuronaler Netze. CPCAnalysis - Hauptkomponenten Methode. delegatefunctions.mqh Das Paket enthält die als Ersatz geschaffen Klassen für Delegates. Die Objekte dieser Klassen sind die in mehreren Bibliotheks-Methoden optimierten Funktionen.

diffequations.mqh Klasse für das Lösen gewöhnlicher Differentialgleichungen.

CODESolver - Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen. fasttransforms.mqh Fast Transformation Klasse:

CFastFourierTransform - Fast Fourier Transformation. CConv - Convolution. CCorr - Kreuzkorrelationen. CFastHartleyTransform - Fast Hartley Transformation.

integration.mqh Klasse für numerische Integration:

CGaussQ - Gauß-Quadratur. CGaussKronrodQ - Gauss-Kronrod Quadraturformeln. CAutoGK - Adaptiver Integrator.

interpolation.mqh Interpolation, Annäherung und numerische Differenzierungs-Klassen:

CIDWInt - Interpolation und Approximation durch den inversen durchschnittlichen gewichteten Abstand. CRatInt - Rational Interpolation. CPolInt - Polynomiale Interpolation. CSpline1D - Eindimensionale Spline-Interpolation. CLSFit - Annäherung mit linearen oder nichtlinearen Methoden der kleinsten Quadrate. CPSpline - Parametrische Spline-Interpolation.

CSpline2D - Zweidimensionale Spline-Interpolation. linalg.mqh Klassen für die Berechnung einiger Operationen der linearen Algebra:

COrtFac - QR / LQ Zersetzungen, Zersetzungen Hessenbergmatrizen, sowie bi- und Tridiagonalmatrizen. CEigenVDetect - Finden der Eigenwerte und Eigenvektoren. CMatGen - Generierung von Zufallsmatrizen. CTrFac - LU und Cholesky Zersetzungen.. CRCond - Schätzung eines Matrix-Abhängigkeitswertes. CMatInv - Matrix Invertierung. CBdSingValueDecompose - Singular Zersetzung einer Bidiagonalmatrix. CSingValueDecompose - Zerlegung einer singulären Matrix. CFbls - schnelle grundlegende lineare Lösungen. CMatDet - Berechnung einer Matrix Determinante. CSpdGEVD - Finden der Eigenwerte und Eigenvektoren in generalisierten symmetrischen Matrizen. CInverseUpdate - Matrizen Inversion und Update. CSchur - Issai Schur-Zerlegung.

matrix.mqh Klassen von Matrizen: integer, kontinuierlich und komplex.

optimization.mqh Und mehrdimensionale Optimierungsklassen:

CMinCG - Optimierung mit CG-Verfahren. CMinBLEIC - Optimierung mit linearen Nebenbedingungen in Form von Gleichungen und Ungleichungen. CMinLBFGS - Optimierung der nachfolgenden Generation und Klassifizierung der Funktion des quadratischen Modells. CMinQP - quadratische Programmierung mit linearen Nebenbedingungen in Form von Gleichungen und Ungleichungen. CMinLM - Optimierung mit Levenberg -Marquardt-Algorithmus. CMinComp - Abwärtskompatibilitäts-Funktionen.

solvers.mqh Klassen für die Lösung von linearen und nichtlinearen Gleichungssystemen:

CDenseSolver - Lösen linearer Gleichungssysteme. CNlEq - Lösung nicht-linearer Gleichungssysteme. specialfunctions.mqh Klassen mit Verteilungsfunktionen , Integrale und Polynome:

CGammaFunc - Gamma Funktion. CIncGammaF - unvollständige Gamma-Funktion. CBetaF - Beta Funktion. CIncBetaF - unvollständige Beta-Funktion. CPsiF - psi-Funktion. CAiryF - Airy Funktion. CBessel - Bessel-Funktionen der integralen Ordnung. CJacobianElliptic - Jacobi elliptische Funktionen. CDawson - Dawson Integral. CTrigIntegrals - Trigonometrische integrale. CElliptic - Elliptische integrale der ersten und zweiten Art. CExpIntegrals - Exponentielle Integrale. CFresnel - Fresnel Integrale. CHermite - Hermite-Polynome. CChebyshev - Chebyshev Polynome. CLaguerre - Laguerre Polynome. CLegendre - Legendre Polynome. CChiSquareDistr - Chi-Quadrat-Verteilung. CBinomialDistr - Binomialverteilung. CNormalDistr - Normalverteilung. CPoissonDistr - Poisson-Verteilung. CStudenttDistr - Student t-Verteilung. CFDistr - F-Verteilung. statistics.mqh Klassen der statistischen Datenanalyse:

CBaseStat - grundlegende statistische Methoden. CCorrTests - Test für Korrelationsverhältnis-Bedeutung. CJarqueBera - Jarque Bera Kriterium. CMannWhitneyU - Mann-Whitney U-Kriterium. CSignTest - Vorzeichen-Test. CStudentTests - Student t-Tests. CVarianceTests - F-Test und Chi-Quadrat-Test. CWilcoxonSignedRank - Wilcoxon W-Kriterium.





Code:

Library functions have detailed comments on their usage.

static bool CBaseStat::SampleMoments( const double &cx[], const int n, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis) { if (!CAp::Assert(n>= 0 , __FUNCTION__ + ": the error variable" )) return ( false ); if (!CAp::Assert(CAp::Len(cx)>=n, __FUNCTION__ + ": length(x)<n" )) return ( false ); if (!CAp::Assert(CApServ::IsFiniteVector(cx,n), __FUNCTION__ + ": x is not finite vector" )) return ( false ); double v= 0 ; double v1= 0 ; double v2= 0 ; double stddev= 0 ; mean= 0 ; variance= 0 ; skewness= 0 ; kurtosis= 0 ; if (n<= 0 ) return ( true ); for ( int i= 0 ;i<n;i++) mean+=cx[i]; mean/=n; if (n!= 1 ) { for ( int i= 0 ;i<n;i++) v1+=CMath::Sqr(cx[i]-mean); for ( int i= 0 ;i<n;i++) v2+=cx[i]-mean; v2=CMath::Sqr(v2)/n; variance=(v1-v2)/(n- 1 ); stddev= MathSqrt (variance); } else variance= EMPTY_VALUE ; if (stddev!= 0 ) { for ( int i= 0 ;i<n;i++) { v=(cx[i]-mean)/stddev; v2=CMath::Sqr(v); skewness+=v2*v; kurtosis+=CMath::Sqr(v2); } skewness=skewness/n; kurtosis=kurtosis/n- 3 ; } return ( true ); }

Beim Arbeiten mit dieser Bibliothek sollten die statischen Funktionen der CAlglib-Klasse verwendet werden. Im Folgenden finden Sie den Quellcode des alglib.mq5 Funktion-Skript für die Berechnung von einigen statistischen Handelsparametern:

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Math\Alglib\alglib.mqh> #include <Trade\DealInfo.mqh> #include <Arrays\ArrayDouble.mqh> void OnStart () { CDealInfo deal; CArrayDouble *profit= new CArrayDouble; CArrayDouble *balance_total= new CArrayDouble; double balance= 0 ; HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals_total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ;i<deals_total;i++) { deal.SelectByIndex(i); if (deal.DealType()== DEAL_TYPE_BALANCE ) { if ( NormalizeDouble (deal.Profit()+deal.Swap(), 2 )>= 0.0 ) if (balance== 0.0 ) balance=deal.Profit(); } if (deal.DealType()== DEAL_TYPE_BUY || deal.DealType()== DEAL_TYPE_SELL ) if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT || deal.Entry()== DEAL_ENTRY_INOUT ) { profit.Add( NormalizeDouble (deal.Profit()+deal.Swap()+deal.Commission(), 2 )); balance_total.Add(balance); balance=balance+ NormalizeDouble (deal.Profit()+deal.Swap()+deal.Commission(), 2 ); } } balance_total.Add(balance_total.At(balance_total.Total()- 1 )+profit.At(balance_total.Total()- 1 )); double arr_balance[]; ArrayResize (arr_balance,balance_total.Total()); for ( int i= 0 ;i<balance_total.Total();i++) arr_balance[i]=balance_total.At(i); double arr_profit[]; ArrayResize (arr_profit,profit.Total()); for ( int i= 0 ;i<profit.Total();i++) arr_profit[i]=profit.At(i); int nvars= 1 ; int npoints=balance_total.Total(); CMatrixDouble xy(npoints,nvars+ 1 ); for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) { xy[i].Set( 0 ,i); xy[i].Set( 1 ,arr_balance[i]); } int info; CLinearModelShell lm; CLRReportShell ar; double lr_coeff[]; double lr_values[]; ArrayResize (lr_values,npoints); CAlglib::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm,ar); CAlglib::LRUnpack(lm,lr_coeff,nvars); for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) lr_values[i]=lr_coeff[ 0 ]*i+lr_coeff[ 1 ]; double exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3; CAlglib::SampleMoments(arr_profit,exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3); double HPR[]; ArrayResize (HPR,balance_total.Total()- 1 ); for ( int i= 0 ;i<balance_total.Total()- 1 ;i++) HPR[i]=balance_total.At(i+ 1 )/balance_total.At(i); double AHPR,SD; CAlglib::SampleMoments(HPR,AHPR,SD,tmp2,tmp3); SD= MathSqrt (SD); double lr_corr=CAlglib::PearsonCorr2(arr_balance,lr_values); double lr_stand_err= 0 ; for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) { double delta= MathAbs (arr_balance[i]-lr_values[i]); lr_stand_err=lr_stand_err+delta*delta; } lr_stand_err= MathSqrt (lr_stand_err/(npoints- 2 )); double sharpe_ratio=(AHPR- 1 )/SD; PrintFormat ( "-----------------------------------------------" ); PrintFormat ( "Correlation function: y = %.2fx + %.2f" ,lr_coeff[ 0 ],lr_coeff[ 1 ]); PrintFormat ( "Expected Payoff = %.2f" ,exp_payoff); PrintFormat ( "AHPR = %.4f" ,AHPR); PrintFormat ( "Sharpe Ratio = %.2f" ,sharpe_ratio); PrintFormat ( "LR Correlation = %.2f" ,lr_corr); PrintFormat ( "LR Standard Error = %.2f" ,lr_stand_err); PrintFormat ( "-----------------------------------------------" ); delete profit; delete balance_total; }

Jetzt erhalten wir das folgende Ergebnis:







