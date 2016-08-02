und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Exp_SimpleBars Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trendindikators SimpleBars.
Das Signal wird gebildet, wenn ein Balken schließt und sich die Farbe des Indikator geändert hat.
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei SimpleBars.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.
Testergebnisse für 2013 für XAUUSD H6:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11429
