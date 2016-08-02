CodeBaseKategorien
Indikatoren

Japanese Candlestick Patterns - Indikator für den MetaTrader 5

Ronnie Mansolillo
4263
(80)
Echter Autor:

EarnForex.com, Basierend auf MetaTrader 4 Indikator von: Carl Sanders

Der Indikator zeigt auf Chart die Muster, die von den japanischen Candlesticks gebildet werden.

Der Indikator wurde im Zuge einer Google-Suche nach "Earnforex.com" gefunden und habe einige Farben geändert. Nicht alle Muster repräsentieren eine Richtungsänderung des Marktes. Ich finde es praktisch am Chart nur HRM4 und SS4 anzuzeigen. Unten folgt die Spezfikation aller Muster.

Es ist möglich die Farben zu ändern und Benachrichtigungen an- oder abzuschalten.

Bearische Muster:

  • SS 2,3,4 = Shooting Star;
  • E_star = Evening Star;
  • E_Doji = Evening Doji Star;
  • DCC = Dark Cloud Pattern;
  • S_E = Bearish Engulfing Pattern.

Bullische Muster:

  • HRM 2,3,4 = Bullish Hammer;
  • M_Star = Morning Star;
  • M_Doji = Morning Doji Star;
  • P_L = Piercing Line Pattern;
  • L_E = Bullish Engulfing Pattern.

audusd2

audusd

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/11432

SimpleBars_Signal SimpleBars_Signal

Der SimpleBars_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des SimpleBars Indikators mit einem fixen TimeFrame.

KaufWMAcross_HTF KaufWMAcross_HTF

Der KaufWMAcross Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

GFilter GFilter

Ein Gleitender Durchschnitt der Preisreihen die vom Gaussian Filter verarbeitet wurden verwendet.

Rj_RMA Rj_RMA

Gleitender Durchschnitt von Ranges. Die Berechnung basiert auf den Hochs und Tiefs des Preises für eine Periode.