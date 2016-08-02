Echter Autor:

EarnForex.com, Basierend auf MetaTrader 4 Indikator von: Carl Sanders



Der Indikator zeigt auf Chart die Muster, die von den japanischen Candlesticks gebildet werden.

Der Indikator wurde im Zuge einer Google-Suche nach "Earnforex.com" gefunden und habe einige Farben geändert. Nicht alle Muster repräsentieren eine Richtungsänderung des Marktes. Ich finde es praktisch am Chart nur HRM4 und SS4 anzuzeigen. Unten folgt die Spezfikation aller Muster.



Es ist möglich die Farben zu ändern und Benachrichtigungen an- oder abzuschalten.

Bearische Muster:

SS 2,3,4 = Shooting Star;

E_star = Evening Star;

E_Doji = Evening Doji Star;

DCC = Dark Cloud Pattern;

S_E = Bearish Engulfing Pattern.

Bullische Muster:

HRM 2,3,4 = Bullish Hammer;

M_Star = Morning Star;

M_Doji = Morning Doji Star;

P_L = Piercing Line Pattern;

L_E = Bullish Engulfing Pattern.







