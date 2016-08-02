und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Japanese Candlestick Patterns - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Ronnie Mansolillo
- Ansichten:
- 4263
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
EarnForex.com, Basierend auf MetaTrader 4 Indikator von: Carl Sanders
Der Indikator zeigt auf Chart die Muster, die von den japanischen Candlesticks gebildet werden.
Der Indikator wurde im Zuge einer Google-Suche nach "Earnforex.com" gefunden und habe einige Farben geändert. Nicht alle Muster repräsentieren eine Richtungsänderung des Marktes. Ich finde es praktisch am Chart nur HRM4 und SS4 anzuzeigen. Unten folgt die Spezfikation aller Muster.
Es ist möglich die Farben zu ändern und Benachrichtigungen an- oder abzuschalten.
Bearische Muster:
- SS 2,3,4 = Shooting Star;
- E_star = Evening Star;
- E_Doji = Evening Doji Star;
- DCC = Dark Cloud Pattern;
- S_E = Bearish Engulfing Pattern.
Bullische Muster:
- HRM 2,3,4 = Bullish Hammer;
- M_Star = Morning Star;
- M_Doji = Morning Doji Star;
- P_L = Piercing Line Pattern;
- L_E = Bullish Engulfing Pattern.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/11432
Der SimpleBars_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des SimpleBars Indikators mit einem fixen TimeFrame.KaufWMAcross_HTF
Der KaufWMAcross Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.