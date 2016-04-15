CodeBaseKategorien
Indikatoren

AFL Winner - Indikator für den MetaTrader 4

Andriy Voitenko
Ansichten:
1676
Rating:
(61)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Dieser Oszillator wurde von der "AmiBroker Formula Language" (AFL) in der Programmiersprache MQL4 übertragen.

ALF Winner dient zur Bestimmung einer Trendumkehr im Intervall 0/100. Für den Intraday-Handel sollten die Parameter verringert werden, zum Beispiel Periode=2, Mittelwert=4.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/11454

QuotesDemo QuotesDemo

Der Expert Advisor zeigt die aktuellen Werte der Welt Aktien Indizes von Google Finance mittels der WebRequest-Funktion.

SignalsDemo SignalsDemo

Der Expert Advisor zeigt die Eigenschaften der Signale, er erlaubt die Kopiereinstellungen der Signale zu verändern und Signale zu abonnieren oder ab zu bestellen.

spread_on_chart spread_on_chart

Der spread_on_chart-Indikator zeigt die aktuellen Werte des Spread, des Stopp- und des Freeze-Levels.

eaTemplate eaTemplate

Dieser Template-Code enthält grundlegende Merkmale und Funktionen für die Entwicklung eines Expert Advisor.