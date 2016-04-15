und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AFL Winner - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Oszillator wurde von der "AmiBroker Formula Language" (AFL) in der Programmiersprache MQL4 übertragen.
ALF Winner dient zur Bestimmung einer Trendumkehr im Intervall 0/100. Für den Intraday-Handel sollten die Parameter verringert werden, zum Beispiel Periode=2, Mittelwert=4.
