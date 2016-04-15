CodeBaseKategorien
XigXag - Indikator für den MetaTrader 4

XigXag.mq4 (5.78 KB) ansehen
XigXag ist eine Modifikation des ZigZag Indikators. Er wird im Xtrader verwendet, der im Market Place zu finden ist. Die Eingabeparameter werden am besten hier beschrieben: https://www.mql5.com/en/code/7796

  • ExtDepth= 12; Anzahl der Bars für den nächsten hoch oder niedrig bei der Berechnung von ExtDeviation.
  • ExtDeviation= 5; Anzahl Pips höher oder niedriger als die vorherigen hoch oder niedrig.
  • ExtBackstep= 3; Minimale Menge Bars zwischen Hochs und Tiefs.

XigXag and Xtrader

XTRADER verwendet diesen Indikator, um mit den Hochs und Tiefs das Eröffnung und Schließungen der Positionen zu bestimmen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/11353

