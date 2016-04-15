XigXag ist eine Modifikation des ZigZag Indikators. Er wird im Xtrader verwendet, der im Market Place zu finden ist. Die Eingabeparameter werden am besten hier beschrieben: https://www.mql5.com/en/code/7796

ExtDepth = 12; Anzahl der Bars für den nächsten hoch oder niedrig bei der Berechnung von ExtDeviation.

ExtDeviation = 5; Anzahl Pips höher oder niedriger als die vorherigen hoch oder niedrig.

ExtBackstep= 3; Minimale Menge Bars zwischen Hochs und Tiefs.

XTRADER verwendet diesen Indikator, um mit den Hochs und Tiefs das Eröffnung und Schließungen der Positionen zu bestimmen.