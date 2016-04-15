und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XigXag ist eine Modifikation des ZigZag Indikators. Er wird im Xtrader verwendet, der im Market Place zu finden ist. Die Eingabeparameter werden am besten hier beschrieben: https://www.mql5.com/en/code/7796
- ExtDepth= 12; Anzahl der Bars für den nächsten hoch oder niedrig bei der Berechnung von ExtDeviation.
- ExtDeviation= 5; Anzahl Pips höher oder niedriger als die vorherigen hoch oder niedrig.
- ExtBackstep= 3; Minimale Menge Bars zwischen Hochs und Tiefs.
XTRADER verwendet diesen Indikator, um mit den Hochs und Tiefs das Eröffnung und Schließungen der Positionen zu bestimmen.
