Indikatoren

Heatmap, Veränderungen und Farbskala von Symbolen - Indikator für den MetaTrader 4

Alain Verleyen
Ansichten:
2195
Rating:
(71)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Ziel ist zu zeigen, wie einfach es ist Farbskalen, Farbdarstellungen von Veränderungen und eine Heatmap mit MQL4 zu erstellen.

Um Dinge zu erleichtern, arbeiten wir mit dem RGB-Farbmodell und der Standardkonvertierung StringToColor. Andere Farb-Konvertierungsmethoden können in MQL4 implementiert werden, jedoch beschlossen wir, das RGB-Farbmodell wegen seiner Möglichkeit, Farben mathematischen zu berechnen, verwenden.

Empfehlungen:

  • Es wird empfohlen, dies zu verwenden, wenn Sie wissen wollen, um wie viel Prozent im Laufe des Tages sich die Symbole im Market Watch verändert haben.
  • Es wird empfohlen, mindestens 5 und maximal 20-25 Symbole zu verwenden (damit sie noch auf den Bildschirm passen).
  • Sie können eines aus 3 Anzeigemodi wählen: Farbskala, Farbdarstellung der Veränderungen oder Heatmap.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/11352

