Der Expert Advisor zeigt die aktuellen Werte der Welt Aktien Indizes von Google Finance mittels der WebRequest-Funktion.. Die Kurse werden jede 10 Sekunden aktualisiert.

Für die Verbindung mit dem Server müssen Sie "https://www.google.com/finance" in die Liste der erlaubten URLs eintragen (Main Menü->Extras->Optionen, "Experten"-Tab):





Fig. 2. Realtime Welt Aktien Indices von Google Finance