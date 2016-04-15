und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
QuotesDemo - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 994
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Expert Advisor zeigt die aktuellen Werte der Welt Aktien Indizes von Google Finance mittels der WebRequest-Funktion.. Die Kurse werden jede 10 Sekunden aktualisiert.
Für die Verbindung mit dem Server müssen Sie "https://www.google.com/finance" in die Liste der erlaubten URLs eintragen (Main Menü->Extras->Optionen, "Experten"-Tab):
Fig. 2. Realtime Welt Aktien Indices von Google Finance
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/11411
Der Expert Advisor zeigt die Eigenschaften der Signale, er erlaubt die Kopiereinstellungen der Signale zu verändern und Signale zu abonnieren oder ab zu bestellen.XigXag
Typischer ZigZag Indikator
Der Oszillator für den Intraday-Handel.spread_on_chart
Der spread_on_chart-Indikator zeigt die aktuellen Werte des Spread, des Stopp- und des Freeze-Levels.