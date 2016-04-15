CodeBaseKategorien
Expert Advisors

QuotesDemo - Experte für den MetaTrader 4

\MQL4\Include\Tools\
DateTime.mqh (17.35 KB) ansehen
\MQL4\Experts\QuotesDemo\
quotesdialog.mqh (5.53 KB) ansehen
tableparser.mqh (12.49 KB) ansehen
quotesdemo.mq4 (4.06 KB) ansehen
quotesdemo.mq4 (4.06 KB) ansehen
Der Expert Advisor zeigt die aktuellen Werte der Welt Aktien Indizes von Google Finance mittels der WebRequest-Funktion.. Die Kurse werden jede 10 Sekunden aktualisiert.

Für die Verbindung mit dem Server müssen Sie "https://www.google.com/finance" in die Liste der erlaubten URLs eintragen (Main Menü->Extras->Optionen, "Experten"-Tab):

Fig. 1. Eintrage von Google Finance in die Liste de erlaubten URLs

Fig. 2. Realtime Welt Aktien Indices von Google Finance

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/11411

