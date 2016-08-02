Der RegressionPolynomial Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Indikator zeichnet Kerzen eines höheren TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Werten des SimpleBars Indikators.

Ein MetaTrader 5 Indikator für kurz-, mittel- und langfristige Extrempunkte erstellt auf Basis des Buches "Long-term secrets to short-term trading" von Larry Williams.