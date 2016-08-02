CodeBaseKategorien
SimpleBars - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor:

Ivan Kornilov

Der Indikator färbt Kerzen basierend auf den Hochs und Tiefs der vorherigen Balken ein.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 25.04.2012 veröffentlicht.

Abb.1. Indikator SimpleBars

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11390

