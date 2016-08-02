Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SimpleBars - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Ivan Kornilov
Der Indikator färbt Kerzen basierend auf den Hochs und Tiefs der vorherigen Balken ein.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 25.04.2012 veröffentlicht.
Abb.1. Indikator SimpleBars
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11390
