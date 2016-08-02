Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
BnB_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der BnB Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte BnB.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. BnB_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11386
