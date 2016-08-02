CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

BnB_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
BnB.mq5 (6.98 KB) ansehen
BnB_HTF.mq5 (10.58 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Der BnB Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte BnB.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. BnB_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11386

BoDi_HTF BoDi_HTF

Der BoDi Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Cronex_Impulse_MACD_HTF Cronex_Impulse_MACD_HTF

Der Cronex_Impulse_MACD Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RegressionPolynomial RegressionPolynomial

RegressionPolynomial ist ein Trendindikator der die polynome Regression für jeden Balken berechnet.

SimpleBars SimpleBars

Der Indikator färbt Kerzen basierend auf den Hochs und Tiefs der vorherigen Balken ein.