Echter Autor:

HgCl2

Der Indikator verwendet die Idee, zur Balkeneröffnungszeit den Wert gleich dem mittleren minimalen Swing vom Eröffnungspreis einiger Tage oder Wochen und die Standardabweichung vom mittleren Swing multipliziert mit einem Koeffizienten um mögliche Widerstandslevels zu erkennen, zu addieren. Es ist umgekehrt für den Unterstützungslevel.

Der minimale Swing relativ zum Eröffnungspreis eines Tages oder einer Woche ist die kleinste Entfernung Hoch - Open und Open - Tief.

Der Widerstandslevel des Indikators ist:

R = Open + AV + k_std * Std;

wobei:

AV mit der mittlere minimale Swing vom Eröffnungspreis einiger Tage;

Std - Standardabweichung von diesem minimalem Swing;

k_std - Multiplikationskoeffizient. (ist in den Indikator Einstellungen vorhanden).

Für den Unterstützugnslevel:

S = Open - AV - k_std * Std

Im Gegensatz zu den Methoden zum Finden von Unterstützungs- und Widerstandslevels in GSV ('Long-Term Secretes to Short-Term Trading' von Larry Williams, Kapitel: 'Greatest Swing Value'), werden alle minimalen Swings von 4 und 9-Tages oder Wochenbalken in der Berechnung verwendet, ohne divergierende Balken auszuscheiden.

Der mittlere Swingwert und seine Standardabweichung werden getrennt berechnet für den Zeitraum von vier und neun Balken und am Ende der Berechnung wählt der Indikator die größte Summe des mittleren Swings und Standardabweichung multipliziert mit dem Koeffizienten aus. Dieses Verhältnis kann im Indikatoreinstellungsfenster verändert werden (Standard ist eins, was bedeutet, dass eine Standardabweichung zum mittleren minimalen Swing als Filter addiert wird).

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 26.08.2013 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der SR_Cloud Indikator