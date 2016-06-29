CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CHOWithFlat_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
600
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
CHO.mq5 (7.01 KB) ansehen
CHOWithFlat.mq5 (10.12 KB) ansehen
CHOWithFlat_HTF.mq5 (12.75 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der CHOWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte CHOWithFlat.mq5 und CHO.mq5 Indikator Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb. 1. CHOWithFlat_HTF Indikator

Abbildung 1 Der CHOWithFlat_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11322

CHOWithFlat CHOWithFlat

Chaikin Oszillator mit der Option, Seitwärtsbewegungen zu erkennen.

SRm_Cloud SRm_Cloud

Der Indikator verwendet die Idee, mögliche Unterstützungs- und Widerstandslevels, die in den Indikator Eingabeparametern definiert wurden, ähnlich wie bei GSV zu finden.

RVIWithFlat_HTF RVIWithFlat_HTF

Der RVIWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RSIWithFlat_HTF RSIWithFlat_HTF

Der RSIWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.