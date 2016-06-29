Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RVIWithFlat_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 616
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der RVIWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte RVIWithFlat.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der RVIWithFlat_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11323
CHOWithFlat_HTF
Der CHOWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.CHOWithFlat
Chaikin Oszillator mit der Option, Seitwärtsbewegungen zu erkennen.
RSIWithFlat_HTF
Der RSIWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.MFIWithFlat_HTF
Der MFIWithFlat Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.