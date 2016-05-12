CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AO_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
838
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ao_htf.mq5 (7.73 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Bill William's Magic (Genialer Oszillator), welcher in einer höheren Timeframe berechnet und in einer kleineren Timeframe angezeigt wird.

Abbildung 1 The AO_HTF indicator

Abbildung 1. Der AO_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1132

AC_HTF AC_HTF

Bill William's accelerator (Beschleunigungs Oszillator), welcher in einer höheren Timeframe berechnet und in einer kleineren Timeframe angezeigt wird.

ColorXOSMA_HTF ColorXOSMA_HTF

Eine Standard-Version OSMA Indikators, dem eine feste Timeframe zugewiesen werden kann, welche nicht der Timeframe des Charts entsprechen muss und wo die Mittelungs-Algorithmen verändert werden können.

Close Flat Channel Close Flat Channel

Er definiert die Grenzen eines seitwärts tendierenden Kanals, basierend auf den Schlusskursen von vorherigen Kerzen.

High Low Flat Channel High Low Flat Channel

Definiert die Grenzen einer Seitwärtsbewegung, basierend auf den Extremwerten der vorherigen Bars