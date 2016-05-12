und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
dieser Expert Advisor Exp_BrakeParb basiert auf den Signalen von dem BrakeParb Semaphore Signal Trend Indikator. Es wird ein Signal für eine Transaktion generiert, wenn eine Bar schließt und der Indikator umkehrt, seine Farbe ändert und ein farbiger Punkt erscheint.
Platzieren Sie die kompilierte Datei BrakeParb.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart
Testergebnisse für 2011 mit NZDUSD H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1101
