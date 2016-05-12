Dieser Indikator repräsentiert eine Implementation von dem Parkinson's historical volatility eine Finanzinstrumentes. Er sieht den Average True Range Technischem Indikator sehr ähnlich.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und anschließend in mql4.com am 23.09.2010 veröffentlicht.

Abbildung 1. ParkinsonHistVolatility Indikator