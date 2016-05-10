und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XLineRegression - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Ivan Kornilov
XLineRegression erstellt Levels auf Basis der linearen Regression.
Eingabe Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+-----------------------------------+ input int days=90; // Anzahl der Tage für die Durchschnittsbildung input int period1 = 40; // Periodenlänge für die lineare Regression input double step = 0.3; // Schrittweite zwischen den Linien input int degree=1; // Grad der Regression input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis /* , used for calculation of the indicator ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */ input int Shift=0; // horizontaler Versatz des Indikators in Bars
XLineRegression
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 14.03.2012 (auf Russisch) veröffentlicht in der mql4.com.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/999
