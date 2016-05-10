XLineRegression

Der Indikator zeigt den Chart der Differenz (Summe) der Preise zweier Symbole. Er ist geeignet für die visuelle Einschätzung der Korrelation zweier Handelssymbole. Er ist für Händler, die am "Pair-Trading" (Spread-Handel) interessiert sind. Die Bars des Indikators sind zeitlich synchronisiert mit den Bars des Charts auf dem der Indikator gestartet wurde.

Das Skript kehrt eine offenen Positionen um, mit festen Werten für StopLoss und TakeProfit (Abstand in Points vom aktuellen Preis) und dem Volumen abhängig von der invertierten Position.