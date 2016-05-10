CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XLineRegression - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
868
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Ivan Kornilov

XLineRegression erstellt Levels auf Basis der linearen Regression.

Eingabe Parameter:

//+-----------------------------------+
//|  Eingabeparameter des Indikators  |
//+-----------------------------------+
input int days=90;                      // Anzahl der Tage für die Durchschnittsbildung
input int period1 = 40;                 // Periodenlänge für die lineare Regression
input double step = 0.3;                // Schrittweite zwischen den Linien
input int degree=1;                     // Grad der Regression
input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis
/* , used for calculation of the indicator ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
  5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */
input int Shift=0;                      // horizontaler Versatz des Indikators in Bars

XLineRegression

XLineRegression

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 14.03.2012 (auf Russisch) veröffentlicht in der mql4.com

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/999

Spread Of Symbols Spread Of Symbols

Der Indikator zeigt den Chart der Differenz (Summe) der Preise zweier Symbole. Er ist geeignet für die visuelle Einschätzung der Korrelation zweier Handelssymbole. Er ist für Händler, die am "Pair-Trading" (Spread-Handel) interessiert sind. Die Bars des Indikators sind zeitlich synchronisiert mit den Bars des Charts auf dem der Indikator gestartet wurde.

InvertPosition InvertPosition

Das Skript kehrt eine offenen Positionen um, mit festen Werten für StopLoss und TakeProfit (Abstand in Points vom aktuellen Preis) und dem Volumen abhängig von der invertierten Position.

MultiCurrency MultiCurrency

Der MultiCurrency Indikator erlaubt es Ihnen gleichzeitig 5 Währungscharts anzuzeigen.

SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation indicator threads) SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation indicator threads)

20 Linien des Spearman's Rank Correlation Indikators in einem Fenster