Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CrossIndex - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4775
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор строит график требуемой валютной пары в дополнительном окне графика.
На полученный в дополнительном окне график можно навешивать индикаторы, написанные с использованием первой формы функции OnCalculate().
Следует учесть, что на мелких таймфреймах графика вполне возможно нарушение синхронизации между таймсериями разных валютных пар и поэтому отображение индикаторов может быть некоректным. Суть проблемы описана в статье "Реализация мультивалютного режима в MetaTrader 5", не рекомендуется навешивать другие индикаторы на график таймфрейма ниже M5.
Рис.1. Индикатор CrossIndex
Adaptive Cyber Cycle - это индикатор, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.BrainTrend1 и BrainTrend2
Два индикатора BrainTrend1 и BrainTrend2 реализованы в одном минимизированном окне, что позволяет не загромождать рабочее пространство графика. Один из индикаторов - BrainTrend1 (верхние квадратные точки) является основным трендовым индикатором, а другой - BrainTrend2 (нижние круглые точки) является подтверждающим индикатором.
Адаптивный стохастический осциллятор.Daily Range Projections Full
Прогнозирование диапазонов изменения следующей дневной свечи для всех баров текущего графика.