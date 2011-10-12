CodeBaseРазделы
CrossIndex - индикатор для MetaTrader 5

Этот индикатор строит график требуемой валютной пары в дополнительном окне графика.

На полученный в дополнительном окне график можно навешивать индикаторы, написанные с использованием первой формы функции OnCalculate().

Следует учесть, что на мелких таймфреймах графика вполне возможно нарушение синхронизации между таймсериями разных валютных пар и поэтому отображение индикаторов может быть некоректным. Суть проблемы описана в статье "Реализация мультивалютного режима в MetaTrader 5", не рекомендуется навешивать другие индикаторы на график таймфрейма ниже M5.

Рис.1. Индикатор CrossIndex

