Spread Of Symbols - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1281
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Des Indikators Eingabe-Parameter:
- Symbol1 und Symbol2 - Die Symbole zur Kalkulation ihrer Preisdifferenz und Anzeige im Chart. Standardmäßig AUDUSD und NZDUSD.
- mass_of_symbol1 und mass_of_symbol2 - Größenverhältnis der Handelssymbole. Sind beide Parameter sind standardmäßig gleich 1. Wenn Sie die Summe der Symbole berechnen wollen, setzen Sie mass_of_symbol2 auf -1. Die Summenberechnung dient der Abschätzung der Möglichkeit einer negativen Korrelation der Symbole für das Pair-Trading.
Bild:
Das Bild zeigt:
AUDUSD im Chart oben, NZDUSD im mittleren Chart und der Indikator Spread Of Symbols unten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/998
