Indikatoren

Spread Of Symbols - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Beschreibung:

Des Indikators Eingabe-Parameter:

  • Symbol1 und Symbol2 - Die Symbole zur Kalkulation ihrer Preisdifferenz und Anzeige im Chart. Standardmäßig AUDUSD und NZDUSD.
  • mass_of_symbol1 und mass_of_symbol2 - Größenverhältnis der Handelssymbole. Sind beide Parameter sind standardmäßig gleich 1. Wenn Sie die Summe der Symbole berechnen wollen, setzen Sie mass_of_symbol2 auf -1. Die Summenberechnung dient der Abschätzung der Möglichkeit einer negativen Korrelation der Symbole für das Pair-Trading.

 Bild:

 Das Bild zeigt:

 AUDUSD im Chart oben, NZDUSD im mittleren Chart und der Indikator Spread Of Symbols unten.

 



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/998

