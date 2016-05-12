CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation indicator threads) - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1079
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber:

Ivan Kornilov

20 Linien des Spearman's Rank Correlation Indikators in einem Fenster.

Dieser Indikator wurde ursprünglich schon in MQL4 implementiert und im Codebase mql4.com am 06.12.2010 veröffentlicht.

Bild:

Abbildung 1 The SpearmanStack_X20.mq5 indicator

SpearmanStack_X20.mq5

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1056

MultiCurrency MultiCurrency

Der MultiCurrency Indikator erlaubt es Ihnen gleichzeitig 5 Währungscharts anzuzeigen.

XLineRegression XLineRegression

XLineRegression erstellt Levels auf Basis der linearen Regression.

CandleVisual CandleVisual

Die einfachste visuelle Interpretation eines Kerzencharts.

GMMA_Long_Gistogram GMMA_Long_Gistogram

Der zu einem Histogramm konvertierte GMMA Long Indikator für eine bessere Darstellung.