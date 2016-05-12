Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation indicator threads) - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber:
Ivan Kornilov
20 Linien des Spearman's Rank Correlation Indikators in einem Fenster.
Dieser Indikator wurde ursprünglich schon in MQL4 implementiert und im Codebase mql4.com am 06.12.2010 veröffentlicht.
SpearmanStack_X20.mq5
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1056
MultiCurrency
Der MultiCurrency Indikator erlaubt es Ihnen gleichzeitig 5 Währungscharts anzuzeigen.XLineRegression
XLineRegression erstellt Levels auf Basis der linearen Regression.
CandleVisual
Die einfachste visuelle Interpretation eines Kerzencharts.GMMA_Long_Gistogram
Der zu einem Histogramm konvertierte GMMA Long Indikator für eine bessere Darstellung.