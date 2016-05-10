CodeBaseKategorien
Squize_MA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Wirklicher Autor:

Kalenzo

Der Squize_MA Indikator zeigt das Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte mit unterschiedlichen Periodenlängen.

Das Chart kennzeichnet auch herkömmliche Seitwärtsmärkte. Ein Ausbruch deutet auf das Vorhandensein von Bedingungen für einen stetigen Trend.

Fig.1 The Squize_MA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1033

