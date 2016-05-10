CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SinTick - Indikator für den MetaTrader 5

[Gelöscht] | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
921
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
sintiks.mq5 (4.5 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Real Author: Loopxor

Beschreibung:

Der Sinus und Tick Indikator!!!

Übersicht


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1036

BidAskChannel BidAskChannel

Der Indikator BidAskChannel zeigt die Größe des Spread in der Höhe des Schatten der Kerzen.

Squize_MA Squize_MA

Der Squize_MA Indikator zeigt das Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte mit unterschiedlichen Periodenlängen. Das Chart kennzeichnet auch herkömmliche Seitwärtsmärkte.

MultiLineMovingAverage MultiLineMovingAverage

Der Indikator MultiLineMovingAveragezeigt zeigt sechs gleitende Durchschnitte für unterschiedliche Zeiträume im aktiven Chart.

ColorXATR ColorXATR

Geglätteter ATR, der mittels Farbe anzeigt, ob der Trend sich verstärkt oder abschwächt.