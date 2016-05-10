CodeBaseKategorien
Indikatoren

MultiLineMovingAverage - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

PozitiF

Der Indikator MultiLineMovingAveragezeigt zeigt sechs gleitende Durchschnitte für unterschiedliche Zeiträume im aktiven Chart.

Die Parameter der gleitende Durchschnitte werden für jeden Zeitrahmen festgelegt, und Sie können auch jeden einzelnen der gleitenden Durchschnitte aktivieren/deaktivieren, je nachdem, ob Sie sie brauchen oder nicht.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 03.06.2011.

Eingabe Parameter:

//+------------------------------------------------+
//| Indicator Eingabeparameter                     |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // Indikator Name
input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// Indikator Kommentar
input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right;              // Text Position
input uint TextSize=15;                             // Schriftgröße
input color  Up_levels_color=Lime;                  // Farbe Aufwärtstrend
input color  Fl_levels_color=Gray;                  // Farbe Stagnation
input color  Dn_levels_color=Red;                   // Farbe Abwärtstrend
input uint CandleCount=10;                          // Linien-Länge
//---
input bool display_MA1=true;                        // Zeige MA-Level
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5;         // Zeitrahmen des MA
input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA;          // Glättungsverfahren des MA
input uint MA1_Length=10;                           // MA Periodenanzahl
input uint MA1_Signal_Bar=1;                        // MA Signal-Bar
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis
input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID;     // Linienstil
input ENUM_WIDTH level1_width=w_2;                  // Linienstärke
//---
input bool display_MA2=true;                        // Zeige MA-Level
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30;        // Zeitrahmen des MA
input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA;          // Glättungsverfahren des MA
input uint MA2_Length=10;                           // MA Periodenanzahl
input uint MA2_Signal_Bar=1;                        // MA Signal-Bar
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis
input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID;     // Linienstil
input ENUM_WIDTH level2_width=w_2;                  // Linienstärke
//---
input bool display_MA3=true;                        // Zeige MA-Level
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2;         // Zeitrahmen des MA
input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA;          // Glättungsverfahren des MA
input uint MA3_Length=10;                           // MA Periodenanzahl
input uint MA3_Signal_Bar=1;                        // MA Signal-Bar
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis
input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID;     // Linienstil
input ENUM_WIDTH level3_width=w_2;                  // Linienstärke
//---
input bool display_MA4=true;                        // Zeige MA-Level
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4;         // Zeitrahmen des MA
input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA;          // Glättungsverfahren des MA
input uint MA4_Length=10;                           // MA Periodenanzahl
input uint MA4_Signal_Bar=1;                        // MA Signal-Bar  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis
input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID;     // Linienstil
input ENUM_WIDTH level4_width=w_2;                  // Linienstärke
//---
input bool display_MA5=true;                        // Zeige MA-Level
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12;        // Zeitrahmen des MA
input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA;          // Glättungsverfahren des MA
input uint MA5_Length=10;                           // MA Periodenanzahl
input uint MA5_Signal_Bar=1;                        // MA Signal-Bar
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis
input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID;     // Linienstil
input ENUM_WIDTH level5_width=w_2;                  // Linienstärke
//---
input bool display_MA6=true;                        // Zeige MA-Level
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1;         // Zeitrahmen des MA
input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA;          // Glättungsverfahren des MA
input uint MA6_Length=10;                           // MA Periodenanzahl
input uint MA6_Signal_Bar=1;                        // MA Signal-Bar  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis
input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID;     // Linienstil
input ENUM_WIDTH level6_width=w_2;                  // Linienstärke

Fig.1 The MultiLineMovingAverage Indikator

Fig.1 MultiLineMovingAverage Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1037

