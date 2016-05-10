und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MultiLineMovingAverage - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
PozitiF
Der Indikator MultiLineMovingAveragezeigt zeigt sechs gleitende Durchschnitte für unterschiedliche Zeiträume im aktiven Chart.
Die Parameter der gleitende Durchschnitte werden für jeden Zeitrahmen festgelegt, und Sie können auch jeden einzelnen der gleitenden Durchschnitte aktivieren/deaktivieren, je nachdem, ob Sie sie brauchen oder nicht.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 03.06.2011.
Eingabe Parameter:
//+------------------------------------------------+ //| Indicator Eingabeparameter | //+------------------------------------------------+ input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // Indikator Name input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// Indikator Kommentar input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right; // Text Position input uint TextSize=15; // Schriftgröße input color Up_levels_color=Lime; // Farbe Aufwärtstrend input color Fl_levels_color=Gray; // Farbe Stagnation input color Dn_levels_color=Red; // Farbe Abwärtstrend input uint CandleCount=10; // Linien-Länge //--- input bool display_MA1=true; // Zeige MA-Level input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5; // Zeitrahmen des MA input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA; // Glättungsverfahren des MA input uint MA1_Length=10; // MA Periodenanzahl input uint MA1_Signal_Bar=1; // MA Signal-Bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID; // Linienstil input ENUM_WIDTH level1_width=w_2; // Linienstärke //--- input bool display_MA2=true; // Zeige MA-Level input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30; // Zeitrahmen des MA input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA; // Glättungsverfahren des MA input uint MA2_Length=10; // MA Periodenanzahl input uint MA2_Signal_Bar=1; // MA Signal-Bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID; // Linienstil input ENUM_WIDTH level2_width=w_2; // Linienstärke //--- input bool display_MA3=true; // Zeige MA-Level input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2; // Zeitrahmen des MA input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA; // Glättungsverfahren des MA input uint MA3_Length=10; // MA Periodenanzahl input uint MA3_Signal_Bar=1; // MA Signal-Bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID; // Linienstil input ENUM_WIDTH level3_width=w_2; // Linienstärke //--- input bool display_MA4=true; // Zeige MA-Level input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4; // Zeitrahmen des MA input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA; // Glättungsverfahren des MA input uint MA4_Length=10; // MA Periodenanzahl input uint MA4_Signal_Bar=1; // MA Signal-Bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID; // Linienstil input ENUM_WIDTH level4_width=w_2; // Linienstärke //--- input bool display_MA5=true; // Zeige MA-Level input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12; // Zeitrahmen des MA input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA; // Glättungsverfahren des MA input uint MA5_Length=10; // MA Periodenanzahl input uint MA5_Signal_Bar=1; // MA Signal-Bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID; // Linienstil input ENUM_WIDTH level5_width=w_2; // Linienstärke //--- input bool display_MA6=true; // Zeige MA-Level input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1; // Zeitrahmen des MA input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA; // Glättungsverfahren des MA input uint MA6_Length=10; // MA Periodenanzahl input uint MA6_Signal_Bar=1; // MA Signal-Bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID; // Linienstil input ENUM_WIDTH level6_width=w_2; // Linienstärke
Fig.1 MultiLineMovingAverage Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1037
