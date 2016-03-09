Bibliothek für die Erstellung von Diagrammen über die Google Chart API

Einleitung

Mit Google Chart können 11 verschiedene Typen von Diagrammen erstellt werden. Diese sind:

Eine zum Arbeiten völlig ausreichende Sammlung. Wie in der Beschreibung des Beitrags bemerkt, ist alles, was Sie tun müssen, um ein fertiges Diagramm abzurufen, eine speziell aufgebaute Anfrage an den Google-Server zu senden. Ein einfaches Beispiel dafür, wie dies bewerkstelligt wird, wird im Beitrag Erstellen einer Anzeigetafel unter Verwendung der Klassen aus der Standardbibliothek und Google Chart API beschrieben, doch das ist nicht einmal ein Zehntel dessen, was der Service noch zu bieten hat. Um eine Anfrage ordentlich zusammenzustellen, müssen wir natürlich ihre Struktur und ihre Schlüsselwörter untersuchen. Deshalb versuchen wir in diesem Beitrag, eine Klassenbibliothek zu erstellen, die es dem Benutzer ermöglichen wird, das gewünschte Diagramm schnell zu erstellen und dieses in seinem eigenen Diagramm zu platzieren, sowie die Daten, auf deren Basis das Diagramm konstruiert wurde, dynamisch zu aktualisieren.



Es muss von vorneherein klargestellt werden, dass in diesem Beitrag keine massiven Berechnungen des Bibliothekscodes stattfinden. Stattdessen wurde ein mithilfe von Doxygen (Details im Beitrag Automatisch generierte Dokumentation für MQL5-Code) erstelltes Zertifikat angehängt. Darin finden Sie Beschreibungen öffentlicher Methoden von Bibliotheksklassen und Dokumentationen zu Aufzählungen und Ausnahmen, die während der Erstellung des Diagramms entstehen.

1. Beschreibung der Mittel zum Abrufen und Darstellen von Diagrammen

Fangen wir am Ende an. Nehmen wir an, dass wir die Anfrage korrekt formuliert haben. Nun müssen Sie sie an den Server senden, die Antwort in einer Datei aufzeichnen und die Datei an ein grafisches Objekt auf dem Diagramm anhängen, um das Diagramm anzuzeigen. Für die Arbeit mit dem Internet nutzen wir die Funktionen, die im Beitrag Nutzung von WinInet.dll für den Datenaustausch zwischen Terminals über das Internet beschrieben werden.

Es gibt auch einen kleinen Haken: Die Komponenten, die für die Darstellung von Bildern gedacht sind (Bild und Grafikbeschriftung) funktionieren nur mit Bildern im BMP-Format, während man von Google Chart nur PNG oder GIF erhält. Also müssen Sie das Bild konvertieren. Dies wird mit der Funktion Convert_PNG() bewerkstelligt. Der Code der Funktion zum Abrufen des Diagramms sieht so aus:

bool CDiagram::GetChart() { if (!ObjExist()) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_OBJ_NOT_EXIST); return false ;} string request=CreateRequest(); if ( StringLen (request)> 2048 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_TOO_LARGE_REQUEST); return false ;} int rv=InternetAttemptConnect( 0 ); if (rv!= 0 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); return false ;} int hInternetSession=InternetOpenW( "Microsoft Internet Explorer" , 0 , "" , "" , 0 ); if (hInternetSession<= 0 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); return false ;} int hURL=InternetOpenUrlW(hInternetSession, request, "" , 0 , 0 , 0 ); if (hURL<= 0 ) SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); CString src; src.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); src.Append( "\MQL5\Files\\" +name+ ".png" ); src.Replace( "\\" , "\\\\" ); CString dst; dst.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); dst.Append( "\MQL5\Images\\" +name+ ".bmp" ); dst.Replace( "\\" , "\\\\" ); DeleteFileW(dst.Str()); DeleteFileW(src.Str()); CFileBin chart_file; chart_file. Open (name+ ".png" , FILE_BIN | FILE_WRITE ); int dwBytesRead[ 1 ]; char readed[ 1000 ]; while (InternetReadFile(hURL,readed, 1000 ,dwBytesRead)) { if (dwBytesRead[ 0 ]<= 0 ) break ; chart_file.WriteCharArray(readed, 0 ,dwBytesRead[ 0 ]); } InternetCloseHandle(hInternetSession); chart_file. Close (); if (!Convert_PNG(src.Str(), dst.Str())) SetUserError (DIAGRAM_ERR_IMAGE_CONVERSION_FAILED); switch (obj_type) { case OBJ_BITMAP : { ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , name+ ".bmp" ); return true ; } case OBJ_BITMAP_LABEL : { ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , name+ ".bmp" ); ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , name+ ".bmp" ); return true ; } default : return false ; } ChartRedraw (); }

2. Übersicht der Komponenten der Google-Charts-Bibliothek

Beachten Sie, dass ich während der Erstellung der Google-Charts-Bibliothek ausgiebig Klassen der Standardbibliothek nutze. Dafür möchte ich ihren Entwicklern besonders danken.

Die Serveranfrage sollte beginnen, wie folgt: http://chart.apis.google.com/chart?cht=, im Weiteren müssen Sie den Diagrammtyp und erst daraufhin alle anderen Parameter angeben. Abgesehen von der Kopfzeile, besteht die Anfrage aus Befehlen und deren Parametern. Die Befehle werden durch das Zeichen "&" voneinander getrennt. Beispielsweise legt der Befehl &Chtt=Title das Wort "Title" in der Kopfzeile des Diagramms fest.



Fahren wir also fort.

2.1 Liniendiagramme



Das ist das wahrscheinlich am häufigsten verwendete Diagramm, das über die größte Menge an Eigenschaften verfügt. Das Diagramm wird durch die Klasse CLineXYChart konstruiert. Beispiel:



CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 200 , 200 ); double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; chart.AddLine(Y, Red, 0 , "Test line" ); chart.GetChart();

Als Ergebnis sehen Sie in der Komponente "Test diagram" das folgende Bild:

Abbildung 1. Einfaches Beispiel für die Konstruktion eines Liniendiagramms

Denken Sie daran, dass ein Zertifikat von Klassenmethoden im angehängten Zertifikat gefunden werden kann. Hier sehen Sie einige Beispiele für seine Verwendung.

Machen Sie das Diagramm durch Hinzufügen einer weiteren Linie, einer Achse und eines Gitters komplexer:

CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 200 , 200 ); double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; chart.AddLine(Y, Red, 0 , "Test line" ); chart.AddLine(Y2, Blue, 0 , "Test line 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.GetChart();

Das Diagramm sieht nun aus, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Eine Besonderheit sollte beachtet werden: Die Methode GetChart() muss nach den anderen Methoden aufgerufen werden, da es sich dabei um die Methode handelt, die das Diagramm abruft.

Abbildung 2. Komplexeres Beispiel für ein Liniendiagramm

Doch das ist noch nicht alles. Fügen Sie die Marker, den Titel, die Legende und die Füllung hinzu:

CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 500 , 300 ); double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red, 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue, 0 , "Test line 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green, 15 ); chart.SetFill(Linen); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, BlueViolet, 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CROSS, YellowGreen, 15 ); chart.GetChart();

Für die Konfiguration der Eigenschaften, die jeweils zu einer bestimmten Linie gehören, nutzen wir Identifikatoren (first_line und second_line), die dann an die jeweiligen Methoden übergeben werden.

Abbildung 3. Ein noch komplexeres Beispiel für ein Liniendiagramm

Doch auch das ist noch nicht alles. Man kann der Linie Beschriftungen hinzufügen, den Bereich unter der Linie und zwischen den Linien ausfüllen, die Linien skalieren und eine Linie zur sekundären Achse hinzufügen:



CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 700 , 400 ); double Y3[ 10 ]={ 1000 , 1200 , 1800 , 1700 , 1300 , 900 , 700 , 750 , 800 , 600 }; double X3[ 10 ]={ 2 , 4 , 5 , 6 , 10 , 15 , 17 , 20 , 21 , 23 }; double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red, 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue, 0 , "Test line 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, X3, Green, 0 , "Test line 3" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_RIGHT|DIAGRAM_AXIS_TOP, third_line, 0 , Red, 15 , 2 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.SetTitle( "My Chart" , Green, 15 ); chart.SetFill(Linen, Silver); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, BlueViolet, 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CROSS, YellowGreen, 15 ); chart.SetLineFilling(first_line, Lime , second_line); chart.AddLabel(first_line, DIAGRAM_LABEL_TYPE_FLAG, 5 , "Flag" , Red, 15 ); chart.AddLabel(second_line, DIAGRAM_LABELS_TYPE_ANNOTATION, 3 , "annotation" , Blue, 25 ); chart.SetLineScaling(second_line, false , 20 ); chart.SetLineScaling(third_line, true , 20 ); chart.GetChart();

Abbildung 4. Alle Merkmale des Liniendiagramms

Wenn Sie die Daten des Diagramms dynamisch aktualisieren möchten, können Sie die Methode SetLineData() nutzen oder die Linie mit alten Daten mithilfe von DeleteLine() vollständig entfernen und eine neue erstellen. Die erstgenannte Methode ist allerdings vorzuziehen.

2.2 Balkendiagramme



Diese Art von Diagramm wird auch "Histogramm" genannt. Dieser Diagrammtyp wird durch die Klasse CBarChart erstellt. Aufgrund der fehlenden Marker, der Notwendigkeit, einen Datensatz für die X-Achse zu definieren, und des Vorhandenseins bestimmter Merkmale, die für Diagramme dieses Typen charakteristisch sind, unterscheidet er sich von CLineXYChart. In allen anderen Belangen funktioniert er genauso wie CLineXYChart.



Beispiel:

CBarChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 700 , 400 ); double Y3[ 10 ]={ 100 , 120 , 18 , 17 , 13 , 9 , 70 , 75 , 80 , 60 }; double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red, 0 , "Test bar 1" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue, 0 , "Test bar 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, Green, 0 , "Test bar 3" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green, 15 ); chart.SetFill(Linen, Silver); chart.GetChart();

Abbildung 5. Beispiel eines Balkendiagramms



Beachten Sie, dass wir über drei Datensätze verfügen und die Balken in einer für die Anzeige optimierten Reihenfolge übereinander angeordnet sind. Allerdings können die Säulen auch auf eine andere Art gruppiert werden. Diese wird mithilfe der Methode SetGrouped() festgelegt:

/ / Set the grouping chart.SetGrouped ( true );

Abbildung 6. Beispiel eines Balkendiagramms mit einer anderen Art der Gruppierung der Säulen

Wie Sie sehen können, befinden sich die Säulen nun nicht übereinander, sondern sind nach der Reihenfolge ihrer Erstellung angeordnet.



2.3 Kreisdiagramme



Die Klasse CPieChart konstruiert ein Kreisdiagramm. Sie können ein zweidimensionales sowie ein dreidimensionales Diagramm erstellen:

CPieChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 200 ); chart.AddPieSlice( 10 , 0 , Red, 0 , "Test slice 1" ); chart.AddPieSlice( 20 , 0 , Green, 0 , "Test slice 2" ); chart.AddPieSlice( 30 , 0 , Blue, 0 , "Test slice 3" ); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green, 15 ); chart.SetPieType( true ); chart.GetChart();





Abbildung 7. 2- und 3-dimensionale Beispiele von Kreisdiagrammen



Die Darstellungsart (2D oder 3D) wird durch den Aufruf der Methode SetPieType() festgelegt. Ein weiteres nützliches Merkmal ist die Möglichkeit, mehrere Ringe festzulegen. In diesem Fall ist allerdings nur die 2-dimensionale Darstellung möglich. Für die Festlegung des zweiten Rings definieren Sie den Parameter dimensional der Methode AddPieSlice() als ungleich Null:

chart.AddPieSlice( 50 , 1 , YellowGreen, 0 , "Test ring 1" ); chart.AddPieSlice( 20 , 1 , Magenta, 0 , "Test ring 2" ); chart.AddPieSlice( 70 , 1 , Maroon, 0 , "Test ring 3" );

Abbildung 8. Konzentrisches Kreisdiagramm

Beachten Sie, dass das oben abgebildete Diagramm ausgelagerte Sektorbeschriftungen aufweist. Diese werden durch die Methode SetPieLabels() festgelegt und können eine Legende ersetzen. Es gibt allerdings einen Nachteil: Die Größe der Beschriftungen wird nicht automatisch an die Größe des Diagramms angepasst, was dazu führen kann, dass sie über die Grenzen des Diagramms hinausgehen. In diesem Fall müssen Sie die Breite des Diagramms erhöhen. Für diesen Diagrammtyp können keine Gitter, Achsen, Marker oder Skalen festgelegt werden. Sektoren können durch die Methode DeleteLine() entfernt werden.

2.4 Radardiagramme



Die Klasse CRadarChart konstruiert Radardiagramme. Es gibt keinen Unterschied zur Klasse CLineXYChart. Alle ihre Methoden sind in CRadarChart verfügbar:

CRadarChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Y3[ 10 ]={ 100 , 120 , 18 , 17 , 13 , 9 , 70 , 75 , 80 , 60 }; double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red, 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue, 0 , "Test line 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, Green, 0 , "Test line 3" ); chart.SetLineFilling(first_line, Lime , second_line); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CIRCLE, BlueViolet, 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, YellowGreen, 15 ); chart.SetTitle( "My Chart" , Green, 15 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.GetChart();

Abbildung 9. Radardiagramme

2.5 Kerzendiagramme



Die Klasse CCandleChart konstruiert das Kerzendiagramm. Die Kerzen werden durch die Methode AddCandles() hinzugefügt:

CCandleChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Open [ 10 ], Close [ 10 ], High [ 10 ], Low [ 10 ]; CopyOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Open ); CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Close ); CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , High ); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Low ); chart.AddCandles( Open , Close , High , Low ); chart.SetTitle( Symbol (), Green, 15 ); chart.SetGrid(); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 4 ); chart.GetChart();

Abbildung 10. Kerzendiagramm

Für diesen Diagrammtyp sind keine Marker, Legenden oder Beschriftungen verfügbar.

2.6 Formeln



Mit der Klasse CFormulaChart können Sie eine Formel erstellen. Die Formel wird in Form einer Zeile in der Sprache TeX an die Methode SetFormulaString() übergeben:

CFormulaChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 75 ); chart.SetFormulaString( "x=-b\pm\sqrt{b^2-4ac}\over(2a)" ); chart.SetFormulaColor(Blue); chart.GetChart();

Abbildung 11. Formeln

Die Füllung kann ebenso mithilfe der Methode SetFill() festgelegt werden. Es werden keine weiteren Funktionen unterstützt.

2.7 Graphen



Das Diagramm wird durch die Klasse CGraphChart konstruiert. Die Methoden AddNode() und AddEdge() fügen Knoten und Kanten zum Diagramm hinzu:

CGraphChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); int A=chart.AddNode( "A" ); int B=chart.AddNode( "B" ); int C=chart.AddNode( "C" ); int D=chart.AddNode( "D" ); chart.AddEdge(A,B); chart.AddEdge(B,C); chart.AddEdge(C,D); chart.AddEdge(A,C); chart.SetEngine(DIAGRAM_GRAPH_ENGINE_NEATO); chart.SetGraphType( false ); chart.GetChart();

Abbildung 11. Graphen

Die Methode SetEngine() legt einen bestimmten Typen von Grafik-Engine fest, die für die Konstruktion des Graphen genutzt wird. Sie können selbst frei damit experimentieren. Die Methoden DeleteNode() und DeleteEdge() entfernen die Knoten und Kanten aus dem Diagramm.

2.8 Venn-Diagramme



Die Klasse CVennChart konstruiert ein Venn-Diagramm.



Die Methode SetCircleSizes() bestimmt die Größe der Mengen, SetCircleColors() deren Farben, SetVennLegend() die Signaturen und SetIntersections() die Abmessungen der Schnittpunkte:

CVennChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); chart.SetCircleSizes( 100 , 90 , 80 ); chart.SetCircleColors(Yellow, Lime, Maroon); chart.SetVennLegend( "EURUSD" , "USDJPY" , "EURJPY" ); chart.SetIntersections( 30 , 30 , 30 , 10 ); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "Venn" , Green, 15 ); chart.GetChart();

Abbildung 11. Venn-Diagramme

2.9 QR-Codes



Mit der Klasse CQRCode können Sie einen QR-Code erstellen:

CQRCode chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); chart.SetData( "test data" ); chart.SetErrCorrection(DIAGRAM_QRCODE_ERROR_CORRECTION_LOW); chart.SetEncoding(DIAGRAM_QRCODE_ENCODING_UTF_8); chart.GetChart();

Abbildung 11. QR-Code

Die Methode SetData() legt die Daten fest, auf deren Basis der Code erstellt wird. Die Methoden SetErrCorrection() und SetEncoding() bestimmen

2.10 Karten



Die Klasse CMapChart erstellt eine Karte der Welt oder eines Kontinents und bietet die Möglichkeit, die erforderlichen Länder auszuwählen:



CMapChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 440 , 220 ); chart.SetZoomArea(DIAGRAM_MAP_AREA_AFRICA); chart.SetCountries( "DZEGMGAOBWNGCFKECGCVSNDJTZGHMZZM" ); chart.SetColors(White, Red, Blue); chart.SetFill(Gray, Blue); chart.GetChart();

Abbildung 11. Karte von Afrika

Die Codes der erforderlichen Länder werden im Format ISO 3166-1-alpha-2 an die Methode SetCountries() übertragen. Mit SetZoomArea() wird der Kontinent auf der Karte bestimmt und mit SetColors() die Farben der Länder.

2.11 Punktdiagramme



Die Klasse CScatterChart konstruiert Punktdiagramme. Der einzige Unterschied zu CLineXYChart ist die Art, auf die die Daten festgelegt werden.



Zum Festlegen der Daten nutzen wir hier die Methode AddLineScatter(), in der die Koordinaten der Punkte und deren Abmessungen übertragen werden:

CScatterChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double X2[ 10 ]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; double Z2[ 10 ]={ 90 , 80 , 75 , 90 , 10 , 700 , 80 , 90 , 90 , 88 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 105 , 80 }; double X[ 10 ]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; double Z[ 10 ]={ 60 , 90 , 90 , 80 , 70 , 90 , 73 , 80 , 77 , 100 }; int first_line=chart.AddLineScatter(Y, X, Z, Red, 0 , "scatters 1" ); int second_line=chart.AddLineScatter(Y2, X2, Z2, Blue, 0 , "scatters 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.SetTitle( "My Chart" , Green, 15 ); chart.SetFill(Linen, Silver); chart.GetChart();

Abbildung 11. Punktdiagramm

Fazit



Werter Leser, ich hoffe, dass diese Bibliothek Ihnen das Leben als Händler erleichtern wird. Ich möchte hinzufügen, dass die Nutzung der OOP die Erstellung großer Projekte deutlich erleichtert und sie flexibler und benutzerfreundlicher macht.

Viel Erfolg.



