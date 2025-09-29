报价部分
货币 / TDS-PU
TDS-PU: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen

23.14 USD 0.19 (0.83%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TDS-PU汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点22.70和高点23.22进行交易。

关注Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TDS-PU股票今天的价格是多少？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen股票今天的定价为23.14。它在0.83%范围内交易，昨天的收盘价为22.95，交易量达到254。TDS-PU的实时价格图表显示了这些更新。

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen股票是否支付股息？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen目前的价值为23.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.03%和USD。实时查看图表以跟踪TDS-PU走势。

如何购买TDS-PU股票？

您可以以23.14的当前价格购买Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen股票。订单通常设置在23.14或23.44附近，而254和0.78%显示市场活动。立即关注TDS-PU的实时图表更新。

如何投资TDS-PU股票？

投资Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen需要考虑年度范围19.00 - 23.85和当前价格23.14。许多人在以23.14或23.44下订单之前，会比较11.14%和。实时查看TDS-PU价格图表，了解每日变化。

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC的最高价格是23.85。在19.00 - 23.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen的绩效。

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC股票的最低价格是多少？

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC（TDS-PU）的最低价格为19.00。将其与当前的23.14和19.00 - 23.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDS-PU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TDS-PU股票是什么时候拆分的？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.95和10.03%中可见。

日范围
22.70 23.22
年范围
19.00 23.85
前一天收盘价
22.95
开盘价
22.96
卖价
23.14
买价
23.44
最低价
22.70
最高价
23.22
交易量
254
日变化
0.83%
月变化
11.14%
6个月变化
10.03%
年变化
10.03%
