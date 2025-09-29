TDS-PU: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
今日TDS-PU汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点22.70和高点23.22进行交易。
关注Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
TDS-PU股票今天的价格是多少？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen股票今天的定价为23.14。它在0.83%范围内交易，昨天的收盘价为22.95，交易量达到254。TDS-PU的实时价格图表显示了这些更新。
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen股票是否支付股息？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen目前的价值为23.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.03%和USD。实时查看图表以跟踪TDS-PU走势。
如何购买TDS-PU股票？
您可以以23.14的当前价格购买Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen股票。订单通常设置在23.14或23.44附近，而254和0.78%显示市场活动。立即关注TDS-PU的实时图表更新。
如何投资TDS-PU股票？
投资Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen需要考虑年度范围19.00 - 23.85和当前价格23.14。许多人在以23.14或23.44下订单之前，会比较11.14%和。实时查看TDS-PU价格图表，了解每日变化。
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC的最高价格是23.85。在19.00 - 23.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen的绩效。
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC股票的最低价格是多少？
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC（TDS-PU）的最低价格为19.00。将其与当前的23.14和19.00 - 23.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDS-PU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TDS-PU股票是什么时候拆分的？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.95和10.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.95
- 开盘价
- 22.96
- 卖价
- 23.14
- 买价
- 23.44
- 最低价
- 22.70
- 最高价
- 23.22
- 交易量
- 254
- 日变化
- 0.83%
- 月变化
- 11.14%
- 6个月变化
- 10.03%
- 年变化
- 10.03%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值