通貨 / TDS-PU
TDS-PU: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen

23.14 USD 0.19 (0.83%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TDS-PUの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり22.70の安値と23.22の高値で取引されました。

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TDS-PU株の現在の価格は？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの株価は本日23.14です。0.83%内で取引され、前日の終値は22.95、取引量は254に達しました。TDS-PUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの株は配当を出しますか？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの現在の価格は23.14です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.03%やUSDにも注目します。TDS-PUの動きはライブチャートで確認できます。

TDS-PU株を買う方法は？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの株は現在23.14で購入可能です。注文は通常23.14または23.44付近で行われ、254や0.78%が市場の動きを示します。TDS-PUの最新情報はライブチャートで確認できます。

TDS-PU株に投資する方法は？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenへの投資では、年間の値幅19.00 - 23.85と現在の23.14を考慮します。注文は多くの場合23.14や23.44で行われる前に、11.14%や10.03%と比較されます。TDS-PUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの株の最高値は？

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの過去1年の最高値は23.85でした。19.00 - 23.85内で株価は大きく変動し、22.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの株の最低値は？

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC(TDS-PU)の年間最安値は19.00でした。現在の23.14や19.00 - 23.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TDS-PUの動きはライブチャートで確認できます。

TDS-PUの株式分割はいつ行われましたか？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.95、10.03%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.70 23.22
1年のレンジ
19.00 23.85
以前の終値
22.95
始値
22.96
買値
23.14
買値
23.44
安値
22.70
高値
23.22
出来高
254
1日の変化
0.83%
1ヶ月の変化
11.14%
6ヶ月の変化
10.03%
1年の変化
10.03%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待