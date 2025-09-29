- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TDS-PU: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
TDS-PUの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり22.70の安値と23.22の高値で取引されました。
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
TDS-PU株の現在の価格は？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの株価は本日23.14です。0.83%内で取引され、前日の終値は22.95、取引量は254に達しました。TDS-PUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの株は配当を出しますか？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの現在の価格は23.14です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.03%やUSDにも注目します。TDS-PUの動きはライブチャートで確認できます。
TDS-PU株を買う方法は？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの株は現在23.14で購入可能です。注文は通常23.14または23.44付近で行われ、254や0.78%が市場の動きを示します。TDS-PUの最新情報はライブチャートで確認できます。
TDS-PU株に投資する方法は？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenへの投資では、年間の値幅19.00 - 23.85と現在の23.14を考慮します。注文は多くの場合23.14や23.44で行われる前に、11.14%や10.03%と比較されます。TDS-PUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの株の最高値は？
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの過去1年の最高値は23.85でした。19.00 - 23.85内で株価は大きく変動し、22.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの株の最低値は？
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC(TDS-PU)の年間最安値は19.00でした。現在の23.14や19.00 - 23.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TDS-PUの動きはライブチャートで確認できます。
TDS-PUの株式分割はいつ行われましたか？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.95、10.03%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.95
- 始値
- 22.96
- 買値
- 23.14
- 買値
- 23.44
- 安値
- 22.70
- 高値
- 23.22
- 出来高
- 254
- 1日の変化
- 0.83%
- 1ヶ月の変化
- 11.14%
- 6ヶ月の変化
- 10.03%
- 1年の変化
- 10.03%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前