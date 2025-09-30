CotaçõesSeções
TDS-PU: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen

23.14 USD 0.19 (0.83%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TDS-PU para hoje mudou para 0.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.70 e o mais alto foi 23.22.

Veja a dinâmica do par de moedas Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TDS-PU hoje?

Hoje Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PU) está avaliado em 23.14. O instrumento é negociado dentro de 0.83%, o fechamento de ontem foi 22.95, e o volume de negociação atingiu 254. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TDS-PU em tempo real.

As ações de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen pagam dividendos?

Atualmente Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen está avaliado em 23.14. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.03% e USD. Monitore os movimentos de TDS-PU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TDS-PU?

Você pode comprar ações de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PU) pelo preço atual 23.14. Ordens geralmente são executadas perto de 23.14 ou 23.44, enquanto 254 e 0.78% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TDS-PU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TDS-PU?

Investir em Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen envolve considerar a faixa anual 19.00 - 23.85 e o preço atual 23.14. Muitos comparam 11.14% e 10.03% antes de enviar ordens em 23.14 ou 23.44. Estude as mudanças diárias de preço de TDS-PU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?

O maior preço de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) no último ano foi 23.85. As ações oscilaram bastante dentro de 19.00 - 23.85, e a comparação com 22.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?

O menor preço de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) no ano foi 19.00. A comparação com o preço atual 23.14 e 19.00 - 23.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TDS-PU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TDS-PU?

No passado Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.95 e 10.03% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.70 23.22
Faixa anual
19.00 23.85
Fechamento anterior
22.95
Open
22.96
Bid
23.14
Ask
23.44
Low
22.70
High
23.22
Volume
254
Mudança diária
0.83%
Mudança mensal
11.14%
Mudança de 6 meses
10.03%
Mudança anual
10.03%
