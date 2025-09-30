- Visão do mercado
TDS-PU: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
A taxa do TDS-PU para hoje mudou para 0.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.70 e o mais alto foi 23.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TDS-PU hoje?
Hoje Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PU) está avaliado em 23.14. O instrumento é negociado dentro de 0.83%, o fechamento de ontem foi 22.95, e o volume de negociação atingiu 254. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TDS-PU em tempo real.
As ações de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen pagam dividendos?
Atualmente Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen está avaliado em 23.14. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.03% e USD. Monitore os movimentos de TDS-PU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TDS-PU?
Você pode comprar ações de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PU) pelo preço atual 23.14. Ordens geralmente são executadas perto de 23.14 ou 23.44, enquanto 254 e 0.78% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TDS-PU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TDS-PU?
Investir em Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen envolve considerar a faixa anual 19.00 - 23.85 e o preço atual 23.14. Muitos comparam 11.14% e 10.03% antes de enviar ordens em 23.14 ou 23.44. Estude as mudanças diárias de preço de TDS-PU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
O maior preço de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) no último ano foi 23.85. As ações oscilaram bastante dentro de 19.00 - 23.85, e a comparação com 22.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
O menor preço de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) no ano foi 19.00. A comparação com o preço atual 23.14 e 19.00 - 23.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TDS-PU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TDS-PU?
No passado Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.95 e 10.03% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.95
- Open
- 22.96
- Bid
- 23.14
- Ask
- 23.44
- Low
- 22.70
- High
- 23.22
- Volume
- 254
- Mudança diária
- 0.83%
- Mudança mensal
- 11.14%
- Mudança de 6 meses
- 10.03%
- Mudança anual
- 10.03%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4