Der Wechselkurs von TDS-PU hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.70 bis zu einem Hoch von 23.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.