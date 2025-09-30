- Übersicht
TDS-PU: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
Der Wechselkurs von TDS-PU hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.70 bis zu einem Hoch von 23.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TDS-PU heute?
Die Aktie von Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PU) notiert heute bei 23.14. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.83% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.95 und das Handelsvolumen erreichte 254. Das Live-Chart von TDS-PU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TDS-PU Dividenden?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen wird derzeit mit 23.14 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TDS-PU zu verfolgen.
Wie kaufe ich TDS-PU-Aktien?
Sie können Aktien von Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PU) zum aktuellen Kurs von 23.14 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.14 oder 23.44 platziert, während 254 und 0.78% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TDS-PU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TDS-PU-Aktien?
Bei einer Investition in Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen müssen die jährliche Spanne 19.00 - 23.85 und der aktuelle Kurs 23.14 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 11.14% und 10.03%, bevor sie Orders zu 23.14 oder 23.44 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TDS-PU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
Der höchste Kurs von TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) im vergangenen Jahr lag bei 23.85. Innerhalb von 19.00 - 23.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
Der niedrigste Kurs von TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) im Laufe des Jahres betrug 19.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.14 und der Spanne 19.00 - 23.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TDS-PU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TDS-PU statt?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.95 und 10.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.95
- Eröffnung
- 22.96
- Bid
- 23.14
- Ask
- 23.44
- Tief
- 22.70
- Hoch
- 23.22
- Volumen
- 254
- Tagesänderung
- 0.83%
- Monatsänderung
- 11.14%
- 6-Monatsänderung
- 10.03%
- Jahresänderung
- 10.03%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4