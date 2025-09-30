QuotazioniSezioni
TDS-PU
TDS-PU: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen

23.14 USD 0.19 (0.83%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TDS-PU ha avuto una variazione del 0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.70 e ad un massimo di 23.22.

Segui le dinamiche di Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TDS-PU oggi?

Oggi le azioni Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen sono prezzate a 23.14. Viene scambiato all'interno di 0.83%, la chiusura di ieri è stata 22.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 254. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TDS-PU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen pagano dividendi?

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen è attualmente valutato a 23.14. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TDS-PU.

Come acquistare azioni TDS-PU?

Puoi acquistare azioni Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen al prezzo attuale di 23.14. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.14 o 23.44, mentre 254 e 0.78% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TDS-PU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TDS-PU?

Investire in Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen implica considerare l'intervallo annuale 19.00 - 23.85 e il prezzo attuale 23.14. Molti confrontano 11.14% e 10.03% prima di effettuare ordini su 23.14 o 23.44. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TDS-PU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?

Il prezzo massimo di TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC nell'ultimo anno è stato 23.85. All'interno di 19.00 - 23.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?

Il prezzo più basso di TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) nel corso dell'anno è stato 19.00. Confrontandolo con gli attuali 23.14 e 19.00 - 23.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TDS-PU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TDS-PU?

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.95 e 10.03%.

Intervallo Giornaliero
22.70 23.22
Intervallo Annuale
19.00 23.85
Chiusura Precedente
22.95
Apertura
22.96
Bid
23.14
Ask
23.44
Minimo
22.70
Massimo
23.22
Volume
254
Variazione giornaliera
0.83%
Variazione Mensile
11.14%
Variazione Semestrale
10.03%
Variazione Annuale
10.03%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4