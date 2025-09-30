- Panoramica
TDS-PU: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
Il tasso di cambio TDS-PU ha avuto una variazione del 0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.70 e ad un massimo di 23.22.
Segui le dinamiche di Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TDS-PU oggi?
Oggi le azioni Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen sono prezzate a 23.14. Viene scambiato all'interno di 0.83%, la chiusura di ieri è stata 22.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 254. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TDS-PU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen pagano dividendi?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen è attualmente valutato a 23.14. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TDS-PU.
Come acquistare azioni TDS-PU?
Puoi acquistare azioni Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen al prezzo attuale di 23.14. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.14 o 23.44, mentre 254 e 0.78% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TDS-PU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TDS-PU?
Investire in Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen implica considerare l'intervallo annuale 19.00 - 23.85 e il prezzo attuale 23.14. Molti confrontano 11.14% e 10.03% prima di effettuare ordini su 23.14 o 23.44. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TDS-PU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
Il prezzo massimo di TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC nell'ultimo anno è stato 23.85. All'interno di 19.00 - 23.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
Il prezzo più basso di TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) nel corso dell'anno è stato 19.00. Confrontandolo con gli attuali 23.14 e 19.00 - 23.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TDS-PU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TDS-PU?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.95 e 10.03%.
- Chiusura Precedente
- 22.95
- Apertura
- 22.96
- Bid
- 23.14
- Ask
- 23.44
- Minimo
- 22.70
- Massimo
- 23.22
- Volume
- 254
- Variazione giornaliera
- 0.83%
- Variazione Mensile
- 11.14%
- Variazione Semestrale
- 10.03%
- Variazione Annuale
- 10.03%
