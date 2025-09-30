- Aperçu
TDS-PU: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
Le taux de change de TDS-PU a changé de 0.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.70 et à un maximum de 23.22.
Suivez la dynamique Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TDS-PU aujourd'hui ?
L'action Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen est cotée à 23.14 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.83%, a clôturé hier à 22.95 et son volume d'échange a atteint 254. Le graphique en temps réel du cours de TDS-PU présente ces mises à jour.
L'action Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen verse-t-elle des dividendes ?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen est actuellement valorisé à 23.14. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TDS-PU.
Comment acheter des actions TDS-PU ?
Vous pouvez acheter des actions Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen au cours actuel de 23.14. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.14 ou de 23.44, le 254 et le 0.78% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TDS-PU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TDS-PU ?
Investir dans Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.00 - 23.85 et le prix actuel 23.14. Beaucoup comparent 11.14% et 10.03% avant de passer des ordres à 23.14 ou 23.44. Consultez le graphique du cours de TDS-PU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC ?
Le cours le plus élevé de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC l'année dernière était 23.85. Au cours de 19.00 - 23.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC ?
Le cours le plus bas de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) sur l'année a été 19.00. Sa comparaison avec 23.14 et 19.00 - 23.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TDS-PU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TDS-PU a-t-elle été divisée ?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.95 et 10.03% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.95
- Ouverture
- 22.96
- Bid
- 23.14
- Ask
- 23.44
- Plus Bas
- 22.70
- Plus Haut
- 23.22
- Volume
- 254
- Changement quotidien
- 0.83%
- Changement Mensuel
- 11.14%
- Changement à 6 Mois
- 10.03%
- Changement Annuel
- 10.03%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4