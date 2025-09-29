КотировкиРазделы
Валюты / TDS-PU
TDS-PU: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen

23.09 USD 0.14 (0.61%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TDS-PU за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.70, а максимальная — 23.15.

Следите за динамикой Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDS-PU сегодня?

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PU) сегодня оценивается на уровне 23.09. Инструмент торгуется в пределах 0.61%, вчерашнее закрытие составило 22.95, а торговый объем достиг 240. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDS-PU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen?

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen в настоящее время оценивается в 23.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.80% и USD. Отслеживайте движения TDS-PU на графике в реальном времени.

Как купить акции TDS-PU?

Вы можете купить акции Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PU) по текущей цене 23.09. Ордера обычно размещаются около 23.09 или 23.39, тогда как 240 и 0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDS-PU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDS-PU?

Инвестирование в Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen предполагает учет годового диапазона 19.00 - 23.85 и текущей цены 23.09. Многие сравнивают 10.90% и 9.80% перед размещением ордеров на 23.09 или 23.39. Изучайте ежедневные изменения цены TDS-PU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?

Самая высокая цена TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) за последний год составила 23.85. Акции заметно колебались в пределах 19.00 - 23.85, сравнение с 22.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?

Самая низкая цена TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) за год составила 19.00. Сравнение с текущими 23.09 и 19.00 - 23.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDS-PU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDS-PU?

В прошлом Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.95 и 9.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.70 23.15
Годовой диапазон
19.00 23.85
Предыдущее закрытие
22.95
Open
22.96
Bid
23.09
Ask
23.39
Low
22.70
High
23.15
Объем
240
Дневное изменение
0.61%
Месячное изменение
10.90%
6-месячное изменение
9.80%
Годовое изменение
9.80%
