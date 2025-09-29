- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TDS-PU: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
Курс TDS-PU за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.70, а максимальная — 23.15.
Следите за динамикой Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDS-PU сегодня?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PU) сегодня оценивается на уровне 23.09. Инструмент торгуется в пределах 0.61%, вчерашнее закрытие составило 22.95, а торговый объем достиг 240. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDS-PU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen в настоящее время оценивается в 23.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.80% и USD. Отслеживайте движения TDS-PU на графике в реальном времени.
Как купить акции TDS-PU?
Вы можете купить акции Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PU) по текущей цене 23.09. Ордера обычно размещаются около 23.09 или 23.39, тогда как 240 и 0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDS-PU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDS-PU?
Инвестирование в Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen предполагает учет годового диапазона 19.00 - 23.85 и текущей цены 23.09. Многие сравнивают 10.90% и 9.80% перед размещением ордеров на 23.09 или 23.39. Изучайте ежедневные изменения цены TDS-PU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
Самая высокая цена TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) за последний год составила 23.85. Акции заметно колебались в пределах 19.00 - 23.85, сравнение с 22.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
Самая низкая цена TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PU) за год составила 19.00. Сравнение с текущими 23.09 и 19.00 - 23.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDS-PU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDS-PU?
В прошлом Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.95 и 9.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.95
- Open
- 22.96
- Bid
- 23.09
- Ask
- 23.39
- Low
- 22.70
- High
- 23.15
- Объем
- 240
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- 10.90%
- 6-месячное изменение
- 9.80%
- Годовое изменение
- 9.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%