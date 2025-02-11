货币 / RICK
RICK: RCI Hospitality Holdings Inc
25.60 USD 3.19 (11.08%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RICK汇率已更改-11.08%。当日，交易品种以低点25.15和高点28.66进行交易。
关注RCI Hospitality Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.15 28.66
年范围
25.15 61.64
- 前一天收盘价
- 28.79
- 开盘价
- 26.90
- 卖价
- 25.60
- 买价
- 25.90
- 最低价
- 25.15
- 最高价
- 28.66
- 交易量
- 4.743 K
- 日变化
- -11.08%
- 月变化
- -30.74%
- 6个月变化
- -40.26%
- 年变化
- -43.04%
