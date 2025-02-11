クォートセクション
通貨 / RICK
RICK: RCI Hospitality Holdings Inc

28.17 USD 2.37 (9.19%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RICKの今日の為替レートは、9.19%変化しました。日中、通貨は1あたり26.35の安値と28.68の高値で取引されました。

RCI Hospitality Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.35 28.68
1年のレンジ
25.15 61.64
以前の終値
25.80
始値
26.64
買値
28.17
買値
28.47
安値
26.35
高値
28.68
出来高
1.744 K
1日の変化
9.19%
1ヶ月の変化
-23.78%
6ヶ月の変化
-34.26%
1年の変化
-37.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K