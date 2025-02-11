通貨 / RICK
RICK: RCI Hospitality Holdings Inc
28.17 USD 2.37 (9.19%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RICKの今日の為替レートは、9.19%変化しました。日中、通貨は1あたり26.35の安値と28.68の高値で取引されました。
RCI Hospitality Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RICK News
- Rick’s Cabaret parent, executives indicted in New York tax fraud and bribery case
- RCI ホスピタリティの幹部、ニューヨークで脱税容疑で起訴され株価急落
- RCI Hospitality shares sink after executives indicted for tax fraud in NY
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- RCI Hospitality declares $0.07 quarterly dividend for fiscal 4Q25
- RCI Hospitality shareholders elect directors and approve proposals at annual meeting
- RCI Hospitality Q3 2025 slides: Profits improve despite revenue challenges
- RCI Hospitality Holdings, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RICK)
- RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- RCI Hospitality earnings missed by $0.47, revenue fell short of estimates
- RCI Announces Opening of Rick’s Cabaret & Steakhouse in Historic Central City, CO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- RCI Announces Acquisition of Platinum Plus Gentlemen’s Club in Allentown, PA
- RCI Hospitality Stock: Several Concerning Trends To Note (Rating Downgrade) (NASDAQ:RICK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- RCI Hospitality announces quarterly dividend for fiscal 3Q25
- Friday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Rci hospitality holdings CEO Eric Langan buys $39,830 in stock
- RCI Hospitality Stock: Why I'm Considering A Long Position (NASDAQ:RICK)
- RCI Hospitality: Profitability Improvements Are Welcome (NASDAQ:RICK)
- Most 'Unethical' Dividend Portfolio Ever: Paying Your Bills With The Vices Of Humankind
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) Q1 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
26.35 28.68
1年のレンジ
25.15 61.64
- 以前の終値
- 25.80
- 始値
- 26.64
- 買値
- 28.17
- 買値
- 28.47
- 安値
- 26.35
- 高値
- 28.68
- 出来高
- 1.744 K
- 1日の変化
- 9.19%
- 1ヶ月の変化
- -23.78%
- 6ヶ月の変化
- -34.26%
- 1年の変化
- -37.32%
