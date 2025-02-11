Devises / RICK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RICK: RCI Hospitality Holdings Inc
27.30 USD 0.87 (3.09%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RICK a changé de -3.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.11 et à un maximum de 28.49.
Suivez la dynamique RCI Hospitality Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RICK Nouvelles
- Rick’s Cabaret parent, executives indicted in New York tax fraud and bribery case
- Les actions de RCI Hospitality chutent après l’inculpation de dirigeants pour fraude fiscale à NY
- RCI Hospitality shares sink after executives indicted for tax fraud in NY
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- RCI Hospitality declares $0.07 quarterly dividend for fiscal 4Q25
- RCI Hospitality shareholders elect directors and approve proposals at annual meeting
- RCI Hospitality Q3 2025 slides: Profits improve despite revenue challenges
- RCI Hospitality Holdings, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RICK)
- RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- RCI Hospitality earnings missed by $0.47, revenue fell short of estimates
- RCI Announces Opening of Rick’s Cabaret & Steakhouse in Historic Central City, CO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- RCI Announces Acquisition of Platinum Plus Gentlemen’s Club in Allentown, PA
- RCI Hospitality Stock: Several Concerning Trends To Note (Rating Downgrade) (NASDAQ:RICK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- RCI Hospitality announces quarterly dividend for fiscal 3Q25
- Friday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Rci hospitality holdings CEO Eric Langan buys $39,830 in stock
- RCI Hospitality Stock: Why I'm Considering A Long Position (NASDAQ:RICK)
- RCI Hospitality: Profitability Improvements Are Welcome (NASDAQ:RICK)
- Most 'Unethical' Dividend Portfolio Ever: Paying Your Bills With The Vices Of Humankind
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
27.11 28.49
Range Annuel
25.15 61.64
- Clôture Précédente
- 28.17
- Ouverture
- 28.35
- Bid
- 27.30
- Ask
- 27.60
- Plus Bas
- 27.11
- Plus Haut
- 28.49
- Volume
- 779
- Changement quotidien
- -3.09%
- Changement Mensuel
- -26.14%
- Changement à 6 Mois
- -36.29%
- Changement Annuel
- -39.25%
20 septembre, samedi