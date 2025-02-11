Moedas / RICK
RICK: RCI Hospitality Holdings Inc
27.44 USD 1.64 (6.36%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RICK para hoje mudou para 6.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.35 e o mais alto foi 28.68.
Veja a dinâmica do par de moedas RCI Hospitality Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
26.35 28.68
Faixa anual
25.15 61.64
- Fechamento anterior
- 25.80
- Open
- 26.64
- Bid
- 27.44
- Ask
- 27.74
- Low
- 26.35
- High
- 28.68
- Volume
- 1.455 K
- Mudança diária
- 6.36%
- Mudança mensal
- -25.76%
- Mudança de 6 meses
- -35.96%
- Mudança anual
- -38.94%
