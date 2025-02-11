КотировкиРазделы
RICK: RCI Hospitality Holdings Inc

28.79 USD 5.53 (16.11%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RICK за сегодня изменился на -16.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.00, а максимальная — 34.64.

Следите за динамикой RCI Hospitality Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
28.00 34.64
Годовой диапазон
28.00 61.64
Предыдущее закрытие
34.32
Open
34.34
Bid
28.79
Ask
29.09
Low
28.00
High
34.64
Объем
3.764 K
Дневное изменение
-16.11%
Месячное изменение
-22.10%
6-месячное изменение
-32.81%
Годовое изменение
-35.94%
