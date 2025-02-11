Валюты / RICK
RICK: RCI Hospitality Holdings Inc
28.79 USD 5.53 (16.11%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RICK за сегодня изменился на -16.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.00, а максимальная — 34.64.
Следите за динамикой RCI Hospitality Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RICK
- Rick’s Cabaret parent, executives indicted in New York tax fraud and bribery case
- Акции RCI Hospitality падают после обвинения руководителей в налоговом мошенничестве в Нью-Йорке
- RCI Hospitality shares sink after executives indicted for tax fraud in NY
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- RCI Hospitality declares $0.07 quarterly dividend for fiscal 4Q25
- RCI Hospitality shareholders elect directors and approve proposals at annual meeting
- RCI Hospitality Q3 2025 slides: Profits improve despite revenue challenges
- RCI Hospitality Holdings, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RICK)
- RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- RCI Hospitality earnings missed by $0.47, revenue fell short of estimates
- RCI Announces Opening of Rick’s Cabaret & Steakhouse in Historic Central City, CO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- RCI Announces Acquisition of Platinum Plus Gentlemen’s Club in Allentown, PA
- RCI Hospitality Stock: Several Concerning Trends To Note (Rating Downgrade) (NASDAQ:RICK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- RCI Hospitality announces quarterly dividend for fiscal 3Q25
- Friday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Rci hospitality holdings CEO Eric Langan buys $39,830 in stock
- RCI Hospitality Stock: Why I'm Considering A Long Position (NASDAQ:RICK)
- RCI Hospitality: Profitability Improvements Are Welcome (NASDAQ:RICK)
- Most 'Unethical' Dividend Portfolio Ever: Paying Your Bills With The Vices Of Humankind
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
28.00 34.64
Годовой диапазон
28.00 61.64
- Предыдущее закрытие
- 34.32
- Open
- 34.34
- Bid
- 28.79
- Ask
- 29.09
- Low
- 28.00
- High
- 34.64
- Объем
- 3.764 K
- Дневное изменение
- -16.11%
- Месячное изменение
- -22.10%
- 6-месячное изменение
- -32.81%
- Годовое изменение
- -35.94%
