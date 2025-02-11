QuotazioniSezioni
Valute / RICK
Tornare a Azioni

RICK: RCI Hospitality Holdings Inc

27.30 USD 0.87 (3.09%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RICK ha avuto una variazione del -3.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.11 e ad un massimo di 28.49.

Segui le dinamiche di RCI Hospitality Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RICK News

Intervallo Giornaliero
27.11 28.49
Intervallo Annuale
25.15 61.64
Chiusura Precedente
28.17
Apertura
28.35
Bid
27.30
Ask
27.60
Minimo
27.11
Massimo
28.49
Volume
779
Variazione giornaliera
-3.09%
Variazione Mensile
-26.14%
Variazione Semestrale
-36.29%
Variazione Annuale
-39.25%
21 settembre, domenica