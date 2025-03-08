Divisas / RICK
RICK: RCI Hospitality Holdings Inc
25.80 USD 2.99 (10.39%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RICK de hoy ha cambiado un -10.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.15, mientras que el máximo ha alcanzado 28.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RCI Hospitality Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
25.15 28.66
Rango anual
25.15 61.64
- Cierres anteriores
- 28.79
- Open
- 26.90
- Bid
- 25.80
- Ask
- 26.10
- Low
- 25.15
- High
- 28.66
- Volumen
- 5.088 K
- Cambio diario
- -10.39%
- Cambio mensual
- -30.19%
- Cambio a 6 meses
- -39.79%
- Cambio anual
- -42.59%
