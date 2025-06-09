货币 / NYMT
NYMT: New York Mortgage Trust Inc
7.11 USD 0.11 (1.52%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NYMT汇率已更改-1.52%。当日，交易品种以低点6.99和高点7.16进行交易。
关注New York Mortgage Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NYMT新闻
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 11% Dividend Yields - Ellington Financial (NYSE:EFC), New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT)
- Assessing New York Mortgage’s Performance For Q2 2025 (NASDAQ:NYMT)
- Earnings call transcript: New York Mortgage Trust misses Q2 2025 EPS forecast
- New York Mortgage Trust: Newest Baby Bond Presents Highest Yield (NASDAQ:NYMT)
- Best Income Stocks to Buy for August 4th
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- New York Mortgage Trust (NYMT) Tops Q2 Earnings Estimates
- NYMT Q2 2025 slides: EAD growth continues as portfolio expands to $8.6B
- Preferreds Weekly Review: Bonds Vs. Preferreds
- High Yields, Weird Prices
- New York Mortgage Trust acquires remaining stake in Constructive Loans
- NYMTH: A 9.875% Senior Note IPO From New York Mortgage Trust
- New York Mortgage Trust Stock: Attractive Near-Term Returns From Baby Bonds (NASDAQ:NYMTI)
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- New York Mortgage Trust prices $85 million senior notes offering
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- The Inflation That Wasn't
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- New York Mortgage Trust, Inc. Announces Receipt of Requisite Consents and Completion of Consent Solicitation Process for 5.75% Senior Notes Due 2026
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Big Dividend Yielders At A Glance
日范围
6.99 7.16
年范围
5.01 7.28
- 前一天收盘价
- 7.22
- 开盘价
- 7.11
- 卖价
- 7.11
- 买价
- 7.41
- 最低价
- 6.99
- 最高价
- 7.16
- 交易量
- 1.353 K
- 日变化
- -1.52%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 9.89%
- 年变化
- 12.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值